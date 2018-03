Ježek čeká na elektroniku, pak cílí v superbicích na desítku

Za potenciální zlomový bod roku však Ježek považuje už dubnový termín ve španělském Aragónu, kde má superbikový šampionát svoji třetí zastávku. Ježek tam počítá s novou elektronikou, která má jeho motorku výrazně vylepšit.

Tak, aby jeho Yamaha byla téměř srovnatelná s motorkami v továrních týmech. „Měl bych mít techniku na devadesáti pěti procentech toho, co mají továrny. Pak, pokud bude všechno fungovat, by si nemělo být na co stěžovat,“ těší se.

Zatím je to přesně naopak. Vstup do sezony poznamenaly brněnskému borci závady a poruchy tak časté, že nad tím Ježek jen žasne.

Především kvůli technickým problémům absolvoval ze dvou jízd úvodního víkendu v Austrálii jen jednu, v níž si dojel pro jeden bod.

Z druhé jízdy pak absolvoval asi 100 metrů, než se závadou na spojce zabočil zpátky do boxů. Sotva stačil dojet do první zatáčky.

„Takovou závadu jsem viděl poprvé v životě,“ diví se ještě dnes. O tom, že byl takový vstup do sezony frustrující, se není potřeba bavit. „Uvědomil jsem si, jak to bude, už před startem. Dal jsem motorku do záběru a nastaly takové vibrace, že jsem se sice rozjel, ale jenom proto, abych odjel z trati,“ rekapituloval závodník.

Australská epizoda korunovala jeho rozpaky jak ze vstupu do roku 2018, tak ze startu MS.

„Ani bych neprobíral to, jestli jsem bod dal, nebo nedal. Spíš mě zajímal odstup za nejlepšími. Ten byl sice menší než vloni, ale ne nějak o moc,“ přiznal Ježek.

Během krátké doby řešil čtyři výrazné technické problémy. Dvakrát mu praskl výfuk, na testech mu upadl ventil od motoru a tečku udělala vadná spojka.

Pro budování důvěry k Yamaze, na kterou přesedlal z loňské Kawasaki, to není právě ideální.

„Samozřejmě mě to znervózňuje,“ připouští. Snaží se však situaci vidět z její lepší stránky. „Vím, že když se něco snažíte vyhnat do maxima, tak i poruchovost se zvyšuje. Je to znamení, že to nebyly jen řeči, že nejezdím na nějaké sériovce, protože to by se nám asi nic nepokazilo. Z mého pohledu je toto smůla, ze které se mohou poučit výrobci dílů, které nevydržely, a snad se to opakovat nebude,“ přeje si.

Zlepšení chce vidět už během příštího závodního víkendu na konci března v Thajsku, ale hlavně pak v Aragónu.

„Následuje totiž Assen a po něm už testy v Brně, kde se potřebuji maximálně připravit na červen, aby to mělo nějakou úroveň. Motorka by měla jít do top stavu a už v něm zůstat,“ uvědomuje si Ježek. Cíle má dva: pravidelně bodovat, nebo spíš dojíždět na hranici desátého místa a nemít velkou ztrátu za špičkou. Místo toho se zatím „pere“ s Yamahou.

„Je to nezvyk, ovlivněný tím, že jsem neměl ideální přední vidlici. Lépe řečeno měl jsem ji úplně blbou. Přišlo mi to na té motorce hrozně těžké, přitom jsem měl informace, že je to ta nejlehčí motorka. Věřím, že až si na ni sednu a bude v dobrém stavu, všechno se zlepší,“ představuje si.