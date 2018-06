Motorky jako byznys plán. Ekonomické vzdělání se mi hodí, říká Ježek

Ondřej Ježek, jehož mnozí znají jako televizního spolukomentátora závodů MotoGP, si totiž už druhý rok shání peníze na účast ve světovém šampionátu superbiků sám.

„Hodí se mi ekonomické vzdělání z univerzity, protože jde o klasický byznys plán. Výnosy musí být vyšší než náklady,“ říká s úsměvem.

To zní lehce, ale jaká je realita?

Nejdřív je nutné sehnat sponzora na vklad do týmu, protože za závodění platím. Zároveň to není tak, že bych platil vše, protože částka, kterou přinesu, je v celém rozpočtu zanedbatelná. I tak je to hrozně moc peněz, protože motorsport je drahý. Pak vám musí ještě zůstat peníze na cesty na závody, trénování. A samozřejmě i na život.

Kolik potřebujete na sezonu?

Vklady v superbicích mohou být od 100 tisíc do 300 tisíc eur (od 2,6 do 7,8 milionu korun). A režie, o které jsem mluvil, vyjde na 500 až 600 tisíc korun. Vklad do týmu se ale závodníkovi v průběhu let snižuje.

Nováček tedy platí nejvíc?

Záleží na tom, jak je na tom jezdecky a jak je marketingově zajímavý. Španěl to má jednodušší než Čech, ale i on musí peníze donést. Existují dva modely. Buď má jezdec partnera, který sponzoruje přímo tým - to je příklad i velkých hvězd z MotoGP. Třeba Dani Pedrosa je sice placený týmem, ale s ním přišel i Repsol, který do stáje nasype strašnou raketu a něco z toho má i jezdec. Druhý model je, že si peníze nechá pilot a část dá týmu.

Odráží se v ceně, kdo jak padá?

Nějaké amatérské týmy, které nejezdí mistrovství světa, to mohou mít. Ale já se s tím nesetkal. To by nemohlo fungovat. Jezdec by nepodal maximální výkon, kdyby věděl, že musí rozbité věci spravit za své.

Vaši sponzoři jsou z řad přátel?

Ano. S hlavním sponzorem je to vyloženě na přátelské bázi. Skamarádili jsme se před deseti lety, když jsem ještě závodil u pana Smrže, on pak pokračoval se mnou. Zároveň máme rodinný servis STK, který je spíš na dolepování mezer, co mám v rozpočtu. I když je to mistrovství světa, je to marketingově složité uchopit. A je těžké zlákat sponzora, pokud nezná motorsport.

Proč?

Nepomohlo, že se v Brně šest let superbiky nejely. A pro laickou veřejnost je složité pochopit, jaký je rozdíl mezi MotoGP a superbiky. Že v MotoGP mají speciály, zatímco naše motorky vycházejí ze sériové výroby. Je to jak v éře Franty Šťastného, kdy se závodilo na motorkách, které se dají koupit.

Pomáhá při jednání se sponzory alespoň to, že komentujete na Nově závody MotoGP?

Ještě než jsem přišel do superbiků z nižších tříd, znal mě každý jen jako komentátora. Teď už mi přijde, že jsem pro lidi víc jako závodník. Navíc tím, že se superbiky vrací do Brna, se motorkáři probudili a zjišťují, že jsou dva šampionáty. K popularitě pomohlo i to, že před dvěma lety jel superbiky Karel Abraham. Doufejme, že se Brno podaří uchovat v kalendáři, protože před pauzou to byly jedny z nejnavštěvovanějších závodů celého šampionátu.

Studoval jste ekonomii na vysoké. Nelitujete teď někdy, že zatímco někteří spolužáci vydělají velké peníze, vy musíte rok co rok řešit budoucnost?

Hříšné myšlenky se někdy objeví. Když jsem byl ve škole, byl jsem před všemi napřed, protože jsem jezdil mistrovství světa i Evropy, byl ve velkém „byznysu“. Teď je to naopak. Na druhou stranu, kdo si v práci užije tolik zábavy jako já na motorce? Pak si člověk musí říct, jestli chce v životě něco dokázat, zažít, nebo jen vydělat peníze.

Podobné finanční starosti má i Jakub Kornfeil v klasickém motocyklovém MS. Jak moc mu teď může pomoct jeho nedávný „veleskok“ z Le Mans, který měl miliony zhlédnutí?

To může pomoct hodně. Povedl se mu husarský a atraktivní kousek. Jsem na něj zvědavý, protože letos jede docela dobře. Může bojovat o bednu v každém závodě a má předpoklady, aby jel špičku.