V Brně to bez motoru nedáte, uvědomuje si Ježek

Přitom měl důvod být rozmrzelý. V domácím dvojzávodě mistrovství světa superbiků na vytoužené body nedosáhl. „Mrzí mě to, ale dělal jsem, co jsem mohl. Jel jsem svoje maximum,“ poznamenal brněnský jezdec.

V sobotu za sebou na 17. místě nechal pouze Francouze Lorise Baze, který však na trati spadl. V neděli dokroužil na poslední 18. pozici. „Podařilo se mi porazit (Jordiho) Torrese, ale pokaždé, když jsem ho předjel, tak vzdal. Takže to bohužel vypadá blbě,“ krčil Ježek rameny.

Před závody přitom doufal, že mu motorka umožní prát se o bodovanou patnáctku. „Chtěl jsem být před víkendem pozitivní, protože být negativní je blbost. V pátek se vydařil druhý trénink a vypadalo to nadějně, ale pořád to bylo nějaké šestnácté sedmnácté místo. Potýkali jsme se s výkonem a akcelerací motorky,“ líčil 29letý jezdec.

V neděli se chvíli pohyboval jedinou příčku za body, jenže se kolem něj přehnali špičkoví závodníci Marco Melandri s Tomem Sykesem, kteří předtím opustili trať. „Bylo pro mě zpestření, že jsem se svezl půl kola se Sykesem. Ale trošku mě iritovalo, když jsem viděl, že v zatáčkách o moc rychlejší není, ale ve výjezdech jsem se nechytal. V Brně to prostě bez motoru nedáte,“ poznamenal Ježek.

S nedělním výkonem byl o chlup spokojenější než se sobotním. „Byly mnohem horší podmínky, protože v horku se přepálí guma a začne to strašně klouzat. Přesto jsem jezdil stejné časy jako v neděli (v sobotu), takže to byl určitě posun. Ale na vyskakování do vzduchu to pořád není,“ ví Ježek, který zatím letos vydřel pouhé dva body. „Jsem zvědavý, jak to bude vypadat na tratích, kde je víc zatáček. Chtěl bych bojovat s klukama o body. V sobotu byli daleko, dnes už byli blíž, ale pořád to nebylo na to, abych s nimi závodil.“

Přesto si domácí podnik Ježek užil. „Děkuju všem fanouškům, co přišli. Atmosféra na céčku i v padoku byla neskutečná. Když jsem projížděl céčkem, bylo skvělé vidět plnou tribunu a dýmovnice.“