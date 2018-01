Hošek o mlhavé premiéře: Nejhorší podmínky, střílel jsem naslepo

Takovou premiéru ve Světovém poháru jste si asi nepředstavoval, co?

To určitě ne, ale bohužel se stalo. Je to moje první trestné kolo ve štafetě za posledních snad čtyři, pět let. Z mé strany to nebyl úplně super výkon.

Nemyslel jsem ani tak váš střelecký výkon, který ještě patřil k nadprůměru, jako spíš podmínky, které v průběhu štafety panovaly.

Největším problémem byla ta mlha, jinak to nebyly až tak šílené podmínky. Vítr byl poměrně slabý a trať tady byla asi nejlepší, co jsem tady během těch dnů zažil. Ale ta mlha byla šílená, střílel jsem naslepo. Když jsem přijel na střelnici, neviděl jsem ani celý terč. Pak ta mlha vždycky trochu povolila, tak jsem se to snažil odstřílet. Jsem rád, že z toho bylo jen jedno trestné kolo, protože to mohlo být mnohem horší.

Za mlhou tak hustou, že by se dala krájet, a dost možná ještě dál, je německý Oberhof, kde se jel štafetový závod biatlonistů.

Viděl jste vůbec během střelby, že s vám sklápí terče?

Matně. Ale když člověk nekouká přes mířidla, je to vidět o něco líp, stejně to ale bylo šílené.

Už jste někdy zažil podobnou mlhu?

Nezažil. Tohle jsou nejhorší podmínky, jaké jsem na závodech zažil. Loni jsem zažil velký vítr na IBU Cupech, ale aspoň bylo vidět. Dneska jsem střílel do bílé tmy.

Má v takovém počasí smysl závodit?

Dneska to moc smysl nemělo, ale zase to měli všichni stejné. Někomu to sedlo víc, někdo měl větší smůlu. Ale za těchto podmínek by se závod jezdit neměl.

Kdy jste se vlastně dozvěděl, že ve štafetě ukážete?

Až dneska ráno a byl jsem z toho docela nervózní. Kdyby to byl individuální závod, je to jedno, ale štafeta je přece jen kvůli klukům zodpovědnější. Na jednu stranu jsem se strašně těšil, na druhou jsem byl vystrašený. Teď mě moc mrzí, že jsem chytil zrovna takové podmínky.

Co jste si pomyslel, když jste dorazil na stadion a viděl snášející se mlhu?

Nechci být sprostý, ale říkal jsem si, že si ze mě někdo dělá fakt p…., jinak to nemůžu říct (smích).