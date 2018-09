Cink: Start ze třetí řady? Už se nebudu vymlouvat, že jsem stál někde vzadu

Bude to prozatímní vrchol vašeho návratu do terénu, je to tak?

Asi bude, ale celá ta sezona byla taková… Když jsem se vrátil, neměl jsem žádné UCI body. Musel jsem hodně závodit a neměl jsem čas se na nějaké závody Světového poháru připravovat. Ani teď jsem neměl moc prostoru na nějaké speciální soustředění pro mistrovství světa, jak jsem byl zvyklý - být někde ve výšce, spát ve stanu.

Vážně žádná speciální příprava na mistrovství světa neproběhla?

Vážně ne. Pouze na svěťák v Andoře (dojel devátý, nejlépe v sezoně) jsem se stihl trochu připravit, obětoval jsem tomu jeden závod v Itálii. Ale jinak byla ta sezona spíš o sbírání závodů, o tom dostat se co nejvýš v žebříčku. Teď už jsem skoro v nejlepší dvacítce, což je fajn. Forma tam stále je, tak snad mi to v sobotu pojede.

Na začátku sezony jste nechtěl mluvit o cílech, kam se chcete za rok v žebříčku posunout. Nyní jste skoro v nejlepší dvacítce. Čekal jste tak rychlý posun?

Po těch prvních závodech jsem to nečekal. Ten sport se zase změnil, přišlo tam spousta mladých kluků, kteří se hodně zlepšili. Konkurence je úplně jiná, než jaká byla před dvěma lety, což je pro ten sport jedině dobře.

Unavený Ondřej Cink v cíli závodu v Novém Městě na Moravě.

Ale o to těžší je teď dostat se do elitní desítky.

To určitě. Často jsem měl ztrátu už na startu kvůli nevýhodné pozici, což by se teď a hlavně příští rok mělo změnil, ty závody by mohly být o něčem jiném.

V Andoře jste byl devátý, na evropském šampionátu v Glasgow desátý, na posledním závodu Světového poháru šestnáctý. To vypadá, že formu držíte.

Snad jo. Většinou jsem startoval ze zadních pozic, a to bývá loterie. Jednou se vám to otevře, máte šanci jet. Jindy tam někdo před vámi hodí vlnu, zavře se to a vy stojíte na brzdách, zatímco kolem vás během dvou vteřin přeletí patnáct lidí. Občas je to složité, ale i proto jsem s těmi výsledky a výkonností spokojený. A příští sezonu budu mít určitě jiné cíle.

Ještě v průběhu sezony vás trápily potíže s kolenem. Už nebolí?

Bylo to stejné koleno jako loni na Tour, ale trochu na jiném místě. Začalo mě to bolet zhruba v polovině sezony, kdy byl jediný prostor pro třeba třítýdenní soustředění. Naštěstí jsem to za dva týdny vyřešil a už mě to netrápí.

Trať v Lenzerheide je hodně technická. Jak vám sedí?

Startoval jsem tady dvakrát, jednou jsem dojel třetí, jednou desátý, což není úplně špatné. Je to hodně rychlá trať s jedním kopcem, technicky náročná, nahoru dolů, jsou tam odkloněné stráně, vylezlé kořeny a často tady prší, takže to dost klouže. Asi bych potřeboval ještě o něco náročnější trať, kopcovitější. Takhle to bude spíš rychlý závod. Ale když má člověk den, je to úplně jedno.

Podle předpovědi by měla být docela zima.

Teď tady docela zima je, ale v sobotu odpoledne by mohlo být až 17 stupňů, což je v pohodě.

Na co v sobotním závodu pomýšlíte?

Budu startovat ze třetí lajny, takže se nebudu vymlouvat na to, že jsem stál někde na startu vzadu. Stačí dobře odstartovat, mít trochu štěstí, někde se tam nezasekat a dá se pomýšlet na dobrý výsledek. Ta nejlepší desítka je reálný cíl.