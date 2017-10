Potvrzeno. Cink se po roce na silnici vrací zpět k horským kolům

Měl na stole kontrakt na pokračování v současném týmu Bahrain Merida, který mu nabízel smlouvu na další dva roky. Zároveň před ním ale ležely čtyři nabídky ze světa horských kol.

Světa, do kterého se narodil, ve kterém vyrůstal a který v loňské sezoně nedobrovolně opustil.

„Kdybych loni dostal nabídku na pokračování v horských kolech, o silnici bych vůbec neuvažoval,“ přiznal šestadvacetiletý Cink na úterní tiskové konferenci.

Jenže tehdy stáj Multivan Merida zanikla ve chvíli, kdy kvůli pozdnímu termínu nebylo možné získat smlouvu v žádném z týmů horských kol

I proto vzal za vděk pomocným lanem od silniční Meridy.

Pro Cinka to přesto letos vůbec nebyla špatná sezona, spíš naopak.

Zaujal už na prvním závodu sezony na australském Tour Down Under, kde chodil do úniků, na Ruta del Sol jezdil po boku Warrena Barguila - puntíkovaného muže Tour, nebo Mikela Nieveho. Svůj talent pak ukázal i na klasice Strade Bianche, kde dojel osmnáctý.

Právě povedenými výsledky v jarní části sezony si vyjel pozvánku na Tour de France. A ani na té se neztratil. Po odstoupení lídra týmu Iona Izagirra plánoval, kterak bude jezdit do úniků a třeba vyhraje etapu. V sedmnácté etapě v úniku opravdu byl a dokonce s Albertem Contadorem.

Etapu nevyhrál, ale zanechal silný dojem.

Už tehdy se ale potýkal s bolestí kolene a oteklými klouby. Právě kvůli koleni nakonec musel Tour v 19. etapě vzdát. Od té doby měsíc a půl na kolo nesedl, tak dlouho ho bolavé koleno trápilo.

I ono přispělo k tomu, že se Cink rozhodl vrátit zpět k horským kolům.

„Ale těch důvodů bylo víc. Když jsem se na silnici začal závodit, byla to taková euforie. Hrozně mě to nadchlo, ale postupem času, jak se biková sezona rozjížděla a já sledoval Světový pohár v televizi, tak jsem si říkal, že je škoda, že tam s klukama nemůžu být a závodit,“ vysvětloval.

Už na konci července na svůj instagramový profil pověsil fotku připomínající olympijský závod v Londýně. „Chybí mi horská kola,“ připsal k ní.

A právě tehdy se rozhodl pro návrat.

Ondřej Cink na startu úvodní časovky letošní Tour de France

„Uvažoval jsem o návratu už v průběhu sezony, ale na Tour přišlo definitivní rozhodnutí. Říkal jsem si, že by to pro mě bylo lepší, protože mě horská kola opravdu víc baví,“ říká bronzový medailista z mistrovství světa horských kol.

Ve španělské stáji bude mít příští rok obtížnou pozici. V žebříčku UCI totiž nemá žádný bod a do závodů bude startovat ze zadních pozic.

„Proto chci v příští sezoně posbírat co nejvíc bodů, abych si pro sezonu v roce 2019 mohl zase dávat nějaké výsledkové cíle,“ potvrzuje Cink.

A jaké by měly být?

Nejlépe medaile ze světových šampionátů a třeba i z olympijských her v Tokiu, které jsou na programu za necelé tři roky.

„Výkonnostně na to Ondra určitě má,“ uzavírá jeho nový trenér Karel Martínek.