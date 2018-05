Z Tour zamířil do lesů, rok na silnici stačil. Patřím do terénu, říká Cink

Byl to raketový nástup do královny cyklistiky. Raketovější, než mnozí čekali. „Splní se mi sen,“ usmíval se Cink, když se radostnou novinu dozvěděl.

Pak v sedmnácté etapě šlapal na mytický Galibier v úniku s Albertem Contadorem, Primožem Rogličem nebo Thomasem Voecklerem a opravdu si připadal jako ve snu.

Ve snu, který se však rychle rozplynul. Teď na webu procyclingstats.com, který shromažďuje výsledky všech silničních cyklistů, visí jen hláška: „V důchodu od 31 .prosince 2017.“

V důchodu silničním, je třeba dodat.

Sedmadvacetiletý Cink se totiž aktuálně v Novém Městě na Moravě připravuje na nedělní závod Světového poháru horských kol.

Silnici, na které za rok uhranul nejenom české fanoušky a zahraniční komentátory, ale také šéfy své stáje, dal definitivní vale. A to před něj přitom manažer Brent Copeland loni na podzim položil návrh vylepšené dvouleté smlouvy.

„A já odmítl,“ pravil český biker.

Vášeň k horským kolům byla jednoduše příliš silná.

„Prostě patřím do terénu. Silnice je krásná, ale není pro mě. Biky mi začaly chybět, sledoval jsem svěťáky v televizi a říkal si: ‚Sakra, proč tam nejsi.‘ Od poloviny sezony jsem uvažoval o návratu a v průběhu Tour to ve mně definitivně uzrálo. Věděl jsem, že horská kola jsou pro mě víc,“ vysvětloval loni v říjnu, když v Praze oznamoval přestup do španělské stáje Primaflor Mondraker.

Vždycky byl ve své povaze lídrem. Mezi třiadvacítkáři se stal mistrem světa, na šampionátu dospělých bral bronz. Mezi silničáři je cesta k lídrovství mnohem spletitější. „A Ondra je spíš nastavený tak, že když na to má, vezme za to, jede a vyhraje,“ popisuje reprezentační kouč Viktor Zapletal.

Od toho slastného a vítězného pocitu je ale zatím předaleko.

Tím, že rok mezi bikery absentoval, přišel o důležité body v žebříčku, a tím i o startovní pozici na startu závodu. Nyní se tak sedmadvacetiletý Cink musí pomalu prokousávat kupředu.

Ondřej Cink během závodu Světového poháru v Novém Městě.

Minulý víkend mu to v německém Albstadtu příliš nevyšlo. Ve druhém kole spadl a nepříjemně si potloukl levou nohu.

„Pořád bolí,“ hlásí nyní z Vysočiny. „V pondělí jsem byl na kole na tréninku a večer mě strašně chytnul kotník. Doktor mi říkal, že to může bolet i víc než zlomenina, takže s tím musím počítat. Snad to adrenalin o víkendu přebije a diváci mě vyburcují k dobrému výsledku,“ přeje si.

Už neděle ukáže.