Podepsat na Kanárech by dobrý krok, těší Balvína. Bayern mu nesedl

To vše bere jako odměnu za trable, kterými si prošel v minulé sezoně. „Ocenění určitě potěší. Potom, co jsem si prožil v minulé sezoně v Bayernu Mnichov, je to taková odměna. A je to i důkaz, že podepsat na Kanárech byl dobrý krok,“ řekl Balvín českým novinářům.

Když mu před dvěma roky nevyšly námluvy s NBA, zamířil do Bayernu, kde se však neprosadil. A po přesunu na hostování do Estudiantes Madrid si vážně poranil kotník.

„Ten ovlivnil i začátek této sezony, ale pak jsem se dostal do herní pohody a tu si držím. Jsem teď absolutně spokojený a užívám si to,“ prohlásil 217 centimetrů vysoký pivot.

I proto zatím neřeší, co se bude dít v létě. „Klub na mě má opci, kterou může uplatnit. Teď se tím nezabývám. Uvidí se až po konci sezony,“ dodal.

A konec sezony může být ještě daleko, neboť Gran Canaria míří do play off. Tři kola před koncem základní části je pátá s náskokem dvou výher na nepostupové příčky. Hodně důležité proto bylo i těsné vítězství 77:76 v Seville, kde Balvín strávil šest let.

„Od té doby jsem tu už dvakrát hrál, takže už to pro mě bylo jednodušší. Už to nebyl takový nával emocí jako poprvé loni s Madridem. Byla to důležitá výhra, protože venku se nám zas tolik nedaří. S týmy ze spodku tabulky se často trápíme,“ připomněl zbytečné porážky s Bilbaem nebo Joventutem.

Na zápase, ve kterém za Sevillu nastoupil i jeho parťák z národního týmu Blake Schilb, byl jako divák také reprezentační kouč Ronen Ginzburg, což však Balvína neznervóznilo.

„Já upřímně ani nevím, kde Neno seděl. Tohle vůbec nevnímám. Soustředím se jen na hru. Už za mnou byl při Eurocupu v Petrohradu. Je důležité udržovat si kontakt. Sedneme si, promluvíme si, řekneme si své představy. S Nenem jsme ale v kontaktu celou sezonu, občas si napíšeme. To, že přijel osobně, je bonus. Ukazuje to, že se může reprezentaci věnovat na sto procent, když nemá závazky v klubu,“ řekl Balvín.

Ginzburgovi přislíbil účast na červnovém srazu národního týmu a na zápasech s Finskem a Bulharskem v Pardubicích, kde budou Češi bojovat o postup do další fáze kvalifikace o mistrovství světa.

Český pivotman Ondřej Balvín pod tlakem selhal, z trestného hodu v závěru zápasu na Islandu nedokázal poslat zápas do prodloužení.

„Uvidíme, jak budou týmy sestaveny. Četl jsem, že by se k Finům měl připojit z NBA Lauri Markkanen. Týmy zas mohou vypadat úplně jinak, takže nemá smysl o tom teď přemýšlet. Teď se soustředím na klub a na reprezentaci budu myslet, až se zas sejdeme,“ uvedl Balvín.

České šance by se zvýšily, pokud by se k týmu připojili i Tomáš Satoranský a Jan Veselý. „Se Satym si občas píšeme, ale to bude jen jeho rozhodnutí. Nebudu ho přemlouvat. Uvidíme po sezoně,“ dodal Balvín.