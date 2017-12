Nezastavitelný kolos Balvín. Jeho stín dopadl na lídra turecké ligy

Nebyl to od Balvína první podobný výkon. Zazářil proti Islandu a zejména proti Finsku při povedeném vstupu českých reprezentantů do kvalifikace o světový šampionát 2019. Vrcholnou formu si přenesl i zpět na klubovou scénu.

S přechodem z národního týmu ostatně neměl problém. „Jsou to zajeté koleje. Je to stejné - jednou, dvakrát trénink se vším všudy,“ ujišťuje pětadvacetiletý gigant.

Jen musel překonat velkou vzdálenost i teplotní rozdíl během cesty z Finska, kde Češi zakončili první kvalifikační okno, na Gran Canarii.

„Po šesti hodinách cesty z Helsink na Kanárské ostrovy jsme hned odpoledne měli ostrý trénink. Tam jsem tu cestu trochu cítil. Přeci jen jsme zvyklí cestovat na kratší vzdálenosti,“ připustí.

V lize sice následovala prohra Gran Canarie s favorizovaným Realem Madrid 72:96, ale pak přišlo jeho představení v Eurocupu. Proti Tofasu byl jasně nejužitečnějším hráčem svého celku. Výhra nad tímto tureckým celkem se počítá mezi ty cenné - a letos také vzácné.

„Je to neporažený tým v turecké lize, takže kvalitu určitě má. My jsme u nich prohráli o čtyři body. Důležité tak pro nás bylo vyhrát a zvládnout i skóre. To se nám povedlo. Myslím, že to byl jeden z našich nejkvalitnějších zápasů, hlavně co se týče obrany,“ ocenil český reprezentant vystoupení Gran Canarie.

Balvínovo řádění Zápasy Ondřeje Balvína z posledních týdnů Eurocup: ASVEL - Gran Canaria 68:84 - 16 bodů a 10 doskoků (8. listopadu) Eurocup: Zenit Petrohrad - Gran Canaria 90:85 - 12 bodů a 9 doskoků (14. listopadu) ACB: Gran Canaria - Estudiantes Madrid 99:95 - 10 bodů a 10 doskoků (19. listopadu) Kvalifikace MS 2019: Česko - Island 89:69 - 10 bodů a 5 doskoků (24. listopadu)

Kvalifikace MS 2019: Finsko - Česko 56:64 - 8 bodů, 17 doskoků a 7 asistencí (27. listopadu) ACB: Real Madrid - Gran Canaria 96:72 - 5 bodů a 10 doskoků (3. prosince) Eurocup: Gran Canaria - Tofas Bursa 92:71 - 10 bodů, 14 doskoků a 5 asistencí (6. prosince)

Famózní byl Balvín hlavně na doskoku, číslo 14 je skvělé, ale nikoli výjimečné. Ovšem dodejme, že celý tým Bursy měl dohromady pouze 15 doskoků. A aby se hráč jednoho týmu takřka vyrovnal všem protivníkům, to na takovéto úrovni unikátní je.

Jedná se o další důkaz Balvínovy dominance pod košem z posledních týdnů. Dvouciferný počet doskoků si za poslední měsíc odnesl hned v pěti zápasech.

Kromě bodů a doskoků se nyní objevily u Balvína velmi dobrá čísla i v kolonce asistencí.

Ve Finsku jich měl sedm, teď v Eurocupu pět. To je jeho nový rekord na evropské scéně.

„Mohl bych říct, že spoluhráči konečně začali dávat, tak mám víc asistencí,“ směje se. Pak ale přidává ten hlavní důvod: „Jsem na tento způsob hry už zvyklý. Dostávám míč do dolního postavení a když se ke mně stahují obránci, můžu se podívat ven a míče vyhazovat. Marcus Eriksson navíc dával trojky jak na běžícím páse.“

Erikssonova pevná ruka a Balvínův přínos na obou stranách hřiště daly Gran Canarii zase o něco lepší vyhlídky na postup ze skupiny. Španělé poskočili na první místo, ale mají shodné body jako Bursa, Zenit Petrohrad i ASVEL.

„Pořád máme s dalšími třemi týmy stejnou bilanci. My máme výhodu, že jsme je porazili s lepším skóre. V ostatních skupinách už jsou dva, tři jistí postupující, u nás to nemá jisté žádný tým. Důležité bude, jak zvládneme další zápas. Doma máme Ulm, kde jsme prohráli. Musíme pokračovat na naší vlně, být doma neporazitelní a urvat i nějakou výhru z venkovních zápasů,“ velí Balvín.

Sestřih ze zápasu Herbalife Gran Canaria - Tofas Bursa:

Návrat do Eurocupu je pro něj cenným měřítkem kvality: „Neznám přesně kvalitu všech týmů v Lize mistrů, ale vím, že tam hrají týmy i z ne vyloženě basketbalových zemí. Eurocup má pořád uzavřenou skupinu týmů hrajících top evropské ligy. Některé týmy se rozpočtově mohou rovnat i euroligovým družstvům. Z mého pohledu je Eurocup po Eurolize stále druhou nejlepší soutěží v Evropě.“