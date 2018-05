Balvínovi narůstají křídla, na pomoc od Satoranského nespoléhá

Pětadvacetiletý rodák z Ústí nad Labem se v listopadu vrátil do národního týmu po dvouleté pauze a hned se česká hra točila kolem něj. Nejprve proti Islandu nasbíral 10 bodů a pět doskoků. Proti Finsku pak přidal osm bodů, 16 doskoků a sedm asistencí. V doskakování je dokonce nejlepší ze všech hráčů dosavadního průběhu kvalifikace.

„Já mám sám na sebe vysoké nároky. Chci být jedním z tahounů. V listopadu jsem tuto roli částečně splnil, i když vím, že tam pořád mám mezery. To je však tím, že jsme toho spolu zatím moc neodtrénovali a nejsme na sebe ještě tolik zvyklí. Já ale chci být tím hráčem, co na sebe bude brát zodpovědnost a potáhne tým k vítězstvím,“ odvážil se Balvín.

V národním týmu chce přetavit formu z klubu, kde má za Gran Canarii ve španělské lize průměry osm bodů a 5,2 doskoku na utkání.

V Eurocupu je to dokonce 10,6 bodu a 7,4 doskoku. I díky němu je celek z Kanárských ostrovů na šestém místě v lize, zahrál si semifinále španělského poháru Copa del Rey a čeká ho čtvrtfinále Eurocupu.

„Daří se mi v osobním životě i basketbalu, takže teď jsem hodně spokojený. Nemohu si na nic stěžovat. Výsledkově to je asi moje nejlepší sezona,“ řekl bývalý hráč Sevilly, Bayernu Mnichov a Estudiantes Madrid. „Ale po individuální stránce byla moje poslední sezona v Seville asi ještě o kousek lepší,“ dodal.

„Španělská liga je hrozně vyrovnaná. Jsme šestí, ale jsme výhru od třetího místa a prohru od toho, abychom byli mimo play-off. Gran Canaria se už delší dobu snaží dostat do té užší špičky, takže to umístění je pro mě očekávané,“ řekl Balvín.

A ještě jedna novinka u Ondřeje Balvína: na svá mohutná záda si pořídil nové tetování, které mu dává křídla.

Nyní se už ale plně soustředí na reprezentaci, se kterou ve čtvrtek odcestoval do Bulharska, kde se bude snažit českému týmu opět přiblížit vysněný postup na mistrovství světa. Čechům by mělo situaci usnadnit, že proti nim nenastoupí bulharská hvězda Saša Vezenkov, jelikož ho neuvolnila euroligová Barcelona.

„Nechci říct, že jejich hra vyloženě závisí na něm, ale je to hráč, který má individuální kvality. Je to výborný hráč jeden na jednoho a skvělý střelec. Bere na sebe hodně odpovědnost a je to kreativní hráč,“ uvedl Balvín, který zná Vezenkova ze španělské ligy.

V neděli se pak postaví proti Islandu, což pro něj bude zřejmě jiný zápas než v listopadu, kdy byl o hlavu vyšší než všichni hráči soupeře. Tentokrát by totiž Islanďané už měli mít k dispozici 215 centimetrů vysokého Tryggviho Hlinasona z Valencie.

„S ním to pro ně bude jiné. Ale i kdyby zůstali menší, tak to pro ně bude mít nevýhody, ale i výhody. Bude to o tom, kdo využije své silné stránky,“ dodal Balvín.

Jak se strachoval o Satoranského

S velkým zájmem sleduje i aktuální výkony svého kamaráda Tomáše Satoranského v dresu Washingtonu v NBA. „Koukat v noci nemohu, ale sleduji výsledky a čtu si o něm na internetu. Párkrát jsme si teď i psali, když měl to podezření na otřes mozku, tak jsem chtěl vědět, jak je na tom. On je teď naprosto spokojený,“ potěšilo Balvína.

Sám se o prosazení do NBA snaží a má za sebou i Letní ligu v dresu Denveru. Zda mu to mohou Satoranského dobré výkony díky zvyšujícímu se povědomí o českém basketbalu usnadnit, to si netroufá odhadnout.

Ondřej Balvín na tréninku českých basketbalistů

„Samozřejmě každý hráč s českým pasem, který projde NBA, je výhoda. Zvedá se tak povědomí o naší zemi. Nyní díky Tomášovi lidi najednou zajímá, že je z Česka a jaká je tu úroveň basketbalu. Ale neřekl bych, že si pak kluby vybírají podle národností, ale zajímá je výkonnost každého hráče,“ uvedl Balvín.

„Každopádně já teď NBA vůbec neřeším. Soustředím se na to, abych dobře dohrál tuhle sezonu, a pak se uvidí, co bude,“ dodal.