Patnáct sekund od snu. Kiprop byl blízko olomouckému rekordu

Olomouc se pro světové půlmaratonce pomalu začíná stávat výzvou. Bájná hranice jedné hodiny tu odolává už devátý rok. Přitom organizátoři dělají vše, co mohou. V minulých letech několikrát měnili trať, aby byla co možná nejrovnější, najímají vodiče a každý červen přivezou nové africké atlety, kteří umí půlmaraton pod hodinu. Jenže zatím je vše marné.

Letošek měl být díky milosrdnému počasí jiný, vždyť teploměr ukazoval šestnáct stupňů, o deset méně než při minulých ročnících. „Byli jsme připravení běžet rychlý čas někde na hranici 59 minut. To se povedlo částečně, výsledek je těsně nad hranicí jedné hodiny,“ líčil vítěz Stephen Kiprop.

Teprve osmnáctiletý Keňan přitom před závodem nebyl mezi hlavními favority. Ostatně letos začal svou teprve první mezinárodní sezonu a v Olomouci to pro něj byl třetí start, přičemž oba předchozí vyhrál. Tentokrát běžel od začátku ve skupině patnácti Afričanů, z nichž postupně odpadával jeden soupeř za druhým. Dva kilometry před cílem setřásl i největšího favorita Jemala Yimera z Etiopie a běžel už jen proti času. Vyšla z toho remíza – traťový rekord Geoffreyho Ronoha z roku 2014 překonal o dvě vteřiny, hodinu nepokořil.

„Bylo to jako na houpačce. Konečně byla zima a hrozně jsme se těšili, protože elitní běžci měli na to, pokořit oba rekordy závodu velice hluboko. Během trati ale byly úseky, kde foukal silný protivítr a kde jsme se během kilometru propadli o deset patnáct vteřin. Poslední tři čtyři kilometry jsme se dostali do krytých uliček, chlapi zabrali a najednou to vypadalo, že se podaří i traťový rekord. Nakonec klobouk dolů a spokojenost,“ prohlásila Jana Moberlyová, manažerka elitních atletů.

Mezi ženami kralovala Etiopanka Netsanet Gudetaová, aktuální mistryně světa v půlmaratonu si běžela s vodičem svůj závod a cílem proběhla v čase 1:07:28. „Mám dobrý pocit. Zatlačila jsem už v průběhu, abych se osamostatnila na čele a vybojovala si vítězství,“ pochvalovala si nejzářivější hvězda letošního závodu.

Pátá mezi ženami doběhla Eva Vrabcová Nývltová, která si časem 1:11:10 vylepšila své olomoucké maximum z loňska. Přesto byla v cíli zklamaná, k přepsání českého rekordu jí chybělo jen deset sekund. „Až do patnáctého kilometru to vypadalo na čas kolem 1:10:30, ale pak přišel nepříjemný protivítr a já jsem na něj byla sama. A ten poslední kilometr na kostkách mě vždycky zničí,“ litovala atletka, pro niž bude letos vrchol mistrovství Evropy v Berlíně. „Teď mě čeká hlavní příprava a věřím, že když budu poslouchat, můžeme se dočkat skvělého výsledku,“ slíbila Vrabcová Nývltová.

Nejlepší z českých mužů byl Jiří Homoláč, jenž dlouho běžel s Vítem Pavlištou. „Trhli jsme se na 18 .kilometru, kdy jsem se chytil nástupu Oleksandra Sitkovského a Víťa začala odpadal. Pak už jsme běželi každý za své až do cíle,“ popsal Homoláč, který po výpadku na posledním půlmaratonu v Českých Budějovicích zvažoval, zda Olomouc nevynechat. „Nakonec jsem přijel a nelituju. Čas je docela dobrý, i když ne tak, jak by mohl být.“

Nejvíc zklamaný tak byl Carlo Capalbo, šéf pořádajícího RunCzech. „Měli jsme tu skvělé atlety a věřili jsme, že zaútočí na traťové rekordy. Nepovedlo se to, ale že to nevyšlo dnes, neznamená, že se to nepovede v dalších letech,“ věří Ital, který sice rozběhal Česko, ale půlmaraton v Olomouci pod hodinu zatím stlačit nedokázal. Příští rok se však o svůj sen jistě pokusí znovu.

„Pokud bude dobré počasí, dalo by se tu běžet někde na hranici kolem 59:40,“ vlívá mu naději do žil vítězný keňský teenager Kiprop.