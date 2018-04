Basketbalisté Olomoucka udolali Svitavy, v play off vyzvou Opavu

„Přestože z pohledu tabulky už o nic nešlo, byl to dobrý zápas. Oba týmy chtěly vyhrát. Nám se to podařilo. Všechno mohlo dopadnout opačně, kdyby Petway trefil poslední střelu z dálky. Štěstěna byla tentokrát na naší straně, to potěší,“ řekl po vyrovnaném střetnutí kouč Olomoucka Predrag Benáček.

Domácím dělala v průběhu celého zápasu problémy svitavská střelba z dálky. Všechno odstartoval Pavel Slezák, který dal hned na začátku tři trojky v řadě a poslal Tury do vedení – a to Olomoucko pracně dotahovalo.

Prakticky totožný scénář měly i další čtvrtiny. Hosté celkově proměnili šestnáct trojek z jednačtyřiceti pokusů. „Proti takovému soupeři se špatně hraje. Přitom jsme minimálně třicet minut dobře bránili. Svitavy ale trefovaly i těžké střely přes ruku. Každá taková střela zabíjí morálku, nám se to ale podařilo ustát,“ oddechl si Benáček.

Hanáci byli lepší na útočném doskoku, což byl důležitý faktor konečného úspěchu. Jen Mitchell získal osm odražených míčů. „Přitom jsme se právě na něj připravovali. Přesto jsme dostali jednadvacet bodů z opakovaných střel a to je vážně hodně,“ posteskl si asistent Turů Lukáš Pivoda.

Proti Nymburku v Olomouci

V závěrečném utkání skupiny A1 nastoupí proti Nymburku a mistra přivítá zítra od 18 hodin v olomoucké Čajkaréně. Ani o toto střetnutí nepřijdou fanoušci z Prostějova. Autobus, který je opět zdarma, bude od hotelu Tennis Club odjíždět hodinu před začátkem utkání.

„V posledním vzájemném zápase jsme Nymburku dali sto bodů. Vůbec bych se nezlobil, kdyby se nám opět povedlo něco podobného. Půjdeme do duelu s přáním předvést maximální výkon, uvidíme, na co to bude stačit. Bude to ale těžké, protože náš protivník půjde po předchozí porážce v Pardubicích na palubovku s maximální koncentrací,“ předpokládá Benáček