Ke spokojenosti chybí trenéru Olomoucka jedna výhra

„Není to o tom, jestli basket umíme, nebo ne. Je to o nastavení, v jakém jsme na hřišti. Když jsme v pohodě, jde nám to,“ vypozoroval trenér Predrag Benáček.



Pohoda se nedá natrénovat?

Vidíte, mám už toho za sebou docela dost, ale to jsem se zřejmě ještě úplně nenaučil. Musím na sobě zapracovat.

Teď vážně. Jste spokojený s dosavadní bilancí?

Beru to tak, že ty zápasy už nemůžeme hrát znovu. Máme po půlce základní části šestnáct bodů. Některé zápasy mohly dopadnou lépe, jiné jsme mohli prohrát. Škoda začátku sezony. V Praze jsme byli svázaní, vzápětí přišla domácí premiéra s Kolínem. Další nervozní výkon zakončený porážkou. Kdybychom z těchto zápasů měli alespoň jednu výhru, byl bych docela spokojený. Takhle ke spokojenosti něco chybí.

S výkony v Opavě, s Ostravou nebo naposledy v Brně ale musíte být spokojený…

Vždy je to o přístupu. Když je tým soustředěný, plní pokyny, komunikuje a díky tomu nedostává snadné koše, umíme hrát vážně dobře. Právě z přístupu vychází pohoda, o které jsem hovořil. Poctivý přístup je základ úspěchu, i když ani ten vždy nepřinese automaticky výhru.

Když je soupeř zkrátka lepší?

Nebo se během utkání stane něco, co jeho průběh ovlivní. Třeba v našem posledním domácím zápase daly Svitavy patnáct trojek. To je hodně nadstandardní číslo. Vůbec nejde jen o to, jestli šlo o otevřené střely. Někdo je prostě musel proměnit, a to není tak snadné jako dát šoupák zpod koše. Musíte se trefit z pořádné dálky. A tým, který inkasuje, tím ztrácí energii a víru. S tím se setkal ve sportu každý. Někdy je vše proti vám a existuje na to jediný recept. Okamžitě zapomenout.

Utkání se Svitavami se hrálo po reprezentační přestávce. Nepoznamenala tým pauza?

Jsem přesvědčený, že nám přestávka ublížila. Před ní se podařilo vyhrát tři ze čtyř zápasů. Zdálo se, že začínáme fungovat. Přestávka nás nezabrzdila, rovnou tým vrátila o několik kroků zpátky.

Až na Jindřichův Hradec, který ještě nevyhrál, můžou všechny týmy pomýšlet na účast v nadstavbové skupině A1 pro nejlepších šest týmů. Co očekáváte od druhé poloviny základní části?

Bude se bojovat do posledního kola. I ve druhé části bude platit, že jedna výhra venku vás vykopne v tabulce nahoru, domácí porážka zase klub srazí. Tak to půjde pořád dokola.

Jaké plány má v této situaci Olomoucko?

Co se dá letos naplánovat? V každém kole vidíme výsledek, který se nečekal. Předpovědi neplatí. Je to pěkně otřepané, ale musíme jít pěkně zápas od zápasu. Nic jiného se nedá dělat. Po posledním kole se podíváme na tabulku a uvidíme, kde se najdeme.