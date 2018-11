Basketbalisté Hradce trápili Olomoucko až do poslední minuty

„Škoda, že útok neskončil košem. Byli jsme opravdu blízko. Sedmák ale ode mě vynadáno nedostane. To se stane. Klíčový moment zápasu byl jinde. Ve druhé čtvrtině, kdy jsme vypadli z tempa a nabrali ztrátu šestnácti bodů,“ komentoval duel trenér sokolů Lubomír Peterka.

Domácí po minulé těsné porážce v Ústí nad Labem až po prodloužení potřebovali zabrat. Dlouhé minuty vedli, často dvouciferným rozdílem. Přesto hradecké basketbalisty nedokázali dorazit a báli se o výsledek až do konce závěrečné čtvrtiny.

„Zápasy, ve kterých se očekává povinné vítězství, jsou ty nejtěžší a to se opět potvrdilo. Měl jsem z utkání obavy. V minulém kole jsme v Ústí ztratili vyhraný zápas a to nás stálo hodně energie, sil a emocí. Naštěstí jsme to ustáli,“ oddechl si kouč Olomoucka Predrag Benáček. „Je ovšem třeba ocenit výkon soupeře. Hradec zatím čeká na vítězství pouze shodou náhod. Hraje dobrý basketbal, téměř v každém zápase hrál vyrovnanou partii. I díky tomu si našeho úspěchu cením,“ dodal.

Hráče Olomoucka dlouho trápil především slovenský reprezentant Pavol Lošonský, čerstvá posila sokolů odehrála skvělý poločas, pak jí však došly síly. „Bylo toho v posledních dnech hodně. Rychlý přesun a další věci. Ve druhém poločase jsem tahal nohy, to se ale zlepší,“ uvedl Lošonský.

Spokojenější byl rozehrávač Hanáků Jan Močnik, který se vrací do loňské formy. K vítězství přispěl třinácti body a sedmi asistencemi. „Osobní statistiky příliš nesleduji. Důležitý je týmový výsledek. Podařilo se nám vyhrát, to se počítá. Úspěchu si musíme vážit, porazili jsme těžkého soupeře,“ hodnotil utkání Močnik.