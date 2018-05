Basketbalisté Olomoucka proti Opavě od začátku nestíhali

„Opava vyhrála naprosto zaslouženě. Byla dominantní po celý zápas. Naši hráči byli pod tlakem. Mysleli na důležitost zápasu a nezvládli to. Když nám cizinci neodehrají alespoň průměrný zápas, nemůžeme myslet na úspěch s takovým soupeřem,“ neskrýval zklamání trenér domácího týmu Predrag Benáček.

Hosté získali až šestnáctibodový náskok, Olomoucko kontrovalo a dokázalo se přiblížit na rozdíl jediné střely z dálky. Po pauze ale rychle přišlo o možnost výsledek otočit.

„Domácí pochopitelně ani ve chvíli, kdy prohrávali o šestnáct bodů, utkání nezabalili, věřil jsem ovšem, že se naše energie projeví, a to se stalo ve druhém poločase,“ radoval se opavský kouč Petr Czudek, jehož těšilo, že tým dokázal Hanákům oplatit porážku z prvního vzájemného zápasu. „Olomoucko nás v lize nachytalo doma a měli jsme co oplácet. Byli jsme chytřejší a důraznější.“

Snad nejvíce byl patrný rozdíl mezi soupeři na doskoku. Slezané, přestože měli k dispozici menší sestavu, získali už do poločasu patnáct útočných doskoků a celkově dvacet. Společně s obrannými se v zápase dostali na číslo 52 doskočených míčů.

„Kochali jsme se střelami, místo toho, abychom odražené doskakovali. Není přece možné, aby si soupeř třikrát doskočil nepřesnou střelu a počtvrté dal trojku. Jindy si Šiřina doskočil vlastní nepřesnou trojku. Tato akce šla třeba za mnou. Byla to moje chyba. Doskok rozhodl, na něm jsme vyhořeli,“ přiznal domácí pivot Martin Novák.

Olomoucku nezahráli zahraniční hráči. Nebezpečný byl pouze J. C. Fuller, další ale neodvedli obvyklý výkon. „Pod své možnosti zahrál Darko Čohadarevič, Filip Šepa i Charles Mitchell. Jan Močnik dal nějaké body až v závěru, kdy bylo o výsledku rozhodnuto,“ všiml si trenér Benáček.

Na druhé straně naopak výborný zápas odehrál Luděk Jurečka, který si podle Czudka krásně prodlužuje kariéru, a také Radovan Kouřil. Právě on sérií osmi bodů v řadě definitivně ostřihl naděje domácí sestavy na obrat.

„Bylo to příjemné. Taková šňůrečka se mi už delší dobu nepovedla. Navíc to bylo na palubovce, kde jsem se dostal do ligové soutěže,“ usmíval se Kouřil při vzpomínce na debut v dresu Prostějova.