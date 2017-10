Olomoucko neuspělo ani doma. Limitovala nás nervozita, řekl Benáček

„Oproti předchozímu zápasu s USK Praha nám nechyběla bojovnost. Potvrzuje to sedmadvacet útočných doskoků, což je nezvykle vysoké číslo. Limitovala nás však nervozita. Hráči za každou cenu chtěli ukázat, co umí, a to je svazovalo,“ konstatoval trenér hanáckého týmu Predrag Benáček.

Kolín vedl třicet osm minut a v průběhu druhého poločasu domácím odskočil až na rozdíl osmnácti bodů. Ti ovšem ani za stavu 34:52 střetnutí nezabalili a šest minut před koncem prohrávali pouze o šest bodů. „Z našeho pohledu to bylo podobné jako minule v Brně. Rozdíl byl v tom, že tentokrát jsme si výhru nenechali proklouznout mezi prsty,“ oddechl si kouč Kolína Pavel Beneš, který zaznamenal premiérové vítězství v pozici trenéra v elitní soutěži.

Svého kouče v klíčových okamžicích maximálně podpořil Lee Skinner. V poslední čtvrtině dal deset bodů a nedovolil domácím otočit výsledek. „Byl to tvrdý a hodně náročný duel. Stál nás hodně sil. Bojovali jsme za tým i kouče, kterému jsme chtěli udělat radost,“ prohlásil Skinner, nejlepší hráč utkání.

Olomoucku se nedařilo především při zakončení. Obroučkou neprošly snadné pokusy od pivotů, příliš úspěšní nebyli ani střelci z dálky. „Snaha nám nechyběla. Tým byl ale v křeči, což poznamenalo horší mušku. Ale přesto se hráčům dařilo vytvořit si otevřenou střelu. Od toho se můžeme odpíchnout. Až se uklidníme, body přijdou,“ věří Benáček.