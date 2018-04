Házenkářky Olomouce čeká v semifinále play off silný Most

Zora prožila nervydrásající základní část. O čtyři místa v play off totiž až do poslední chvíle bojovalo pět celků. Do závěrečného kola šly Hanačky s vědomím, že jakýkoli bod je posune do boje o titul. „Musím přiznat, že mě před zápasem bolelo břicho, tak nervózní jsem byla,“ prozradila gólmanka.

Na hřišti to ale nebylo znát, první poločas se spoluhráčkami ovládla jasně 16:8 a po přestávce už náskok stačilo jen hlídat. „Je super, že jsme vyhrály nad Zlínem, ale nebylo to ono, máme na čem pracovat. Měly jsme spousty ztracených míčů, hlavně ve druhé půlce. Naštěstí jsme vyhrály,“ oddechla si gólmanka.

Kromě Mostu čeká boj o medaile i Slavii Praha a Veselí nad Moravou. Smutek a boj o udržení zbyl na Porubu. „Veselí, Poruba i my jsme předvedli vysoký standard a každý z nás uhrál minimálně 28 bodů. Přitom loni stačilo na play off 24 bodů. Ať už tedy vypadl kdokoli, je to škoda, protože si vážím práce, kterou odvedl každý z těch týmů,“ ocenil soupeře olomoucký trenér Jan Hegar.

Zoru posunula do čtyřky nečekaná výhra v Šale, kde dokázala uspět vůbec poprvé za šestnáctiletou historii společné mezinárodní soutěže. „Pokročili jsme na určitý výkonnostní stupeň. To bylo znát už na jaře doma s Veselím, kdy jsme vedli o deset branek. Pak jsme sice pod tíhou psychiky utkání málem ztratili, ale už tam bylo vidět, že se družstvo dostává do vyšší herní úrovně. V Šale se nám sešly všechny věci. Pro mě to tedy až takové překvapení nebylo. Drželi jsme se taktiky celý zápas zuby nehty a zvládli jsme to po všech stránkách. Teď je otázka, jestli to budeme schopní potvrzovat i dál,“ přeje si kouč.

Čeká je však Most, největší favorit soutěže. „V základní části jsme šly jedna vedle druhé výkonnostně nahoru. Když v play off zabojujeme, mohlo by to vyjít. A pokud by se nám to nepodařilo, popereme se aspoň o bronz,“ lační po medaili Rašková.