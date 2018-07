Olomoucké házenkářky hlásí čtyři ztráty a příchod vyhlášené střelkyně

Zároveň vedení Zory hlásí i první dvě posily. „Přichází k nám Annamaria Patrnčiaková z Hodonína, loňská nejlepší střelkyně interligy. A posílili jsme i na brankářském postu, kdy jsme získali Zuzanu Haladíkovou ze Šaly. Obě jsou slovenské reprezentantky,“ prozradil předseda Zory Olomouc Vítězslav Růžička.

V minulých letech nebývalo zvykem, že by olomoucké házenkářky dramaticky obměňovaly svou sestavu. A tak představit si útok Zory bez pravé spojky Terezy Kubáčkové téměř nešlo. V klubu vyrostla a v minulé sezoně byla se 122 góly nejlepší střelkyní týmu, v šestadvaceti letech se však rozhodla změnit adresu. „Vždycky jsme s hráčkami byli domluvení, že pokud půjdou do zahraničí, nebudeme s tím mít problém. Celou dobu jsme takto s Terezou Kubáčkovou komunikovali a pak nám čtrnáct dní před odchodem oznámila, že své rozhodnutí změnila a rozhodla se odejít do českého klubu,“ líčí Růžička.

Novým působištěm Kubáčkové se tak stalo Veselí nad Moravou a špetku pikantnosti této změně přidává fakt, že před pár měsíci spolu oba týmy sváděly tuhý boj o bronz, ve kterém byly nakonec slovácké panenky úspěšnější. Zora v ní ztrácí jednu z nejtvrdších střelkyň soutěže, která však má limity v dynamice. Nejméně překvapivý je konec Kateřiny Růžičkové, která se ve 34 letech rozhodla ukončit aktivní kariéru. „Interligu hrála od osmnácti let s jednou roční přestávkou, takže už se přece jen projevovala opotřebovanost organismu, zejména achilovek a ramene. Udržovat se na vrcholové úrovni po takovou dobu je hodně těžké a Katka se rozhodla, že se začne věnovat trenérské kariéře u žaček,“ poznamenal na adresu své dcery Růžička.

Zřejmě nejbolestivější je pro Zoru odchod Venduly a Terezy Fryčákových do Slavie Praha. „Jde o limitovaný přestup z důvodů studia. Jsme domluvení, že by se po dvou letech měly vrátit,“ vysvětlil Růžička. Olomouc díky tomu přišla o talentovaná křídla ze širšího kádru reprezentace. „Je to samozřejmě oslabení, vždyť na křídlech daly dohromady kolem stovky branek, k tomu ty dvě spojky dalších zhruba dvě stě. Přišli jsme o spoustu gólů, které budeme muset nahradit někým jiným,“ uvědomuje si šéf klubu.

Pokud jde jen o branky, hodně si v klubu slibují od Slovenky Patrnčiakové, která jich loni v dresu Hodonína nastřílela 227 a suverénně vyhrála tabulku střelkyň. Osmadvacetiletá levačka se na podzim blýskla například sedmnácti trefami do sítě mistrovského Mostu. V Zoře doufají, že podobné kousky bude předvádět od září i na Hané a v brance jim pomůže i další Slovenka Haladíková. „Pracujeme ale i na dalších posilách. Zatím však nejsou potvrzené, ještě musíme vyladit detaily,“ dodal Růžička.