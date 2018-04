Nemusí být konec, můžeme to zlomit, věří olomoucká nahrávačka Kubínová

Šanci na vyrovnání série Olomouc rozhodně měla. Vyhrála první set 25:22 a v tom druhém vedla 15:10. „Je to škoda, ale musíme se podívat, kdo proti nám stojí. Soupeř s jednou hlavní osobou, kterou je Helča Horká. A pokud nevědí co s tím, hodí to na ni. Mají samozřejmě i ostatní hráčky, které to ve druhém zápase výborně skládaly, hrály víc středem, ale ta hlavní osoba je Helča, která – ať to dostane ze špatné, nebo z dobré – složí to,“ upozorňuje Kubínová.

Ve velezkušené české univerzálce Heleně Horké, jež se v létě vrátila do české extraligy po pěti sezonách v zahraničí, vidí nejdůležitější osobu celého finále. „Stoprocentně je klíčovou hráčkou. V prvním zápase měla 68 nahrávek, to jsem během čtyř setů v životě neviděla,“ přiznává Kubínová.

Zatímco Horkou dokázaly vysokoškolačky ve druhém zápase alespoň trochu přibrzdit, když z kolosálních 26 bodů v prvním duelu klesla na 14, v celkovém skóre se to neprojevilo. „Rozhodla asi přihrávka,“ přiznala nahrávačka Kubínová sebekriticky. „S takovým soupeřem se můžeme rovnat, pokud máme výborně přihráno. V prvním setu jsme hrály skvěle i útočně, ale jakmile jednou dvakrát nepřihrajeme a dáme jim to zadarmo, tak takový soupeř tyhle chyby trestá. A my jsem se těmito chybami vytrestaly,“ litovala.

Po dvou odehraných zápasech vypadá finálová série jednoznačně, zvlášť když teď se stěhuje do Prostějova. „Nemusí to být konec,“ odmítá Kubínová. „Můžeme se s Prostějovem rovnat, ale musí být dobrá konstelace hvězd, my musíme hrát skvěle a soupeř trochu zaváhat. Zkusíme víc zatlačit servisem, protože jinak se s nimi hrát opravdu nedá,“ má jasno. Ani za nepříznivého stavu se nechce předem vzdát. „Máme v hlavách, že chceme vyhrát. Může se to ještě zlomit. Bude to těžké, ale pokusíme se o to,“ říká odhodlaně.