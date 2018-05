Olomoucké volejbalistky mění tým a přejí si konec doby stříbrné

„Je to taková doba stříbrná,“ přitakává trenér Jiří Teplý. „Už bychom chtěli oslavit nějaké to prvenství, ať už v lize, domácím poháru, nebo v MEVZA. V evropských pohárech, které znovu plánujeme hrát, si na to asi ještě nějaký čas počkáme,“ směje se.

Ostatně celé to zní jako povedený vtip, vždyť nedaleký Prostějov deset let vládne extralize rukou pevnou a neochvějnou. Jen loni ho dokázala Olomouc připravit o triumf v českém poháru. Doba se však mění a Prostějov už s předstihem naznačil, že do další sezony půjde s menším rozpočtem, nově složeným kádrem a také bez trenéra Miroslava Čady.

Šance pro vysokoškolačky minimálně na to, svést vyrovnanější boj než letos, kdy ve finále podlehly ve třech zápasech. „Za určitých okolností šlo možná uhrát i víc, ale ty nenastaly. Druhé místo nemůžeme brát jako neúspěch,“ ohlíží se kouč.

Sotva dopadl do hřiště poslední míč sezony, začala Olomouc měnit tým. „Ten současný plánujeme rozšířit a částečně omladit. V minulé sezoně byl opravdu úzký,“ vysvětluje Teplý a pár dní po finále ohlásil první dvě posily právě z Prostějova. Symbol posledních pěti titulů libero Julii Kovářovou a blokařku Veroniku Trnkovou. V sestavě nahradí Bernardu Ćutukovou a René Sainovou. „Oběma Chorvatkám skončily smlouvy a v případě libera věříme, že zkušenější Kovářová pomůže více organizaci hry a obraně,“ vysvětluje Teplý pozadí výměn.

Dá se rozumět, že po letech přihlížení, jak slaví jiní, už prahne po titulu, ovšem na postu libera Olomouc nestrádala a mladičká Chorvatka si svým bezprostředním přístupem a energií za dva roky působení získala fanoušky. A tak když klub proklamuje snahu zapojovat mladé hráčky, vyznívá její výměna za zkušenou bývalou reprezentantku Kovářovou trochu jako protimluv. „Oběma u fanoušků oblíbeným Chorvatkám velmi děkujeme za jejich služby. Nyní se chceme víc soustředit na české volejbalistky, ale je jasné, že příznivci stejně ocení hlavně kvalitu naší hry,“ míní kouč.

Zbytek olomouckého týmu by už měl zůstat stejný, ostatní hráčky mají smlouvy i na příští rok. „Ještě uvažujeme o jedné opravdu velmi kvalitní smečařce,“ přiznává Teplý a web prostějovského klubu uvádí s odkazem na informace ze zákulisí, že by mělo jít o další jeho hráčku Andreu Kossányiovou, která si aktuálně plní reprezentační povinnosti.