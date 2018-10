Statečný boj olomouckých volejbalistek. Drama v Lize mistryň prohrály

Hanačky při návratu do prestižní soutěže po 23 letech vyhrály úvodní set, ale pak měl navrch soupeř. Ve čtvrté sadě si český vicemistr ještě po dvou odvrácených mečbolech vynutil tie-break, v něm už ale obrat nedokonal.

Lídr extraligy vstoupil do utkání nebojácně. Přišel sice až o čtyřbodové vedení a v koncovce prvního setu prohrával 20:23, ale pěti body za sebou skóre i díky podání Nikol Sokolové otočil a ujal se vedení.

Hráčky celku Alba Blaj oslavují získaný bod.

Naproti tomu ve druhém setu Hanačky nevedly ani jednou a soupeř bez větších potíží srovnal. Ve vyrovnaném třetím setu oba týmy ztratily tříbodové vedení, ale v dramatické koncovce se k setbolům dostaly jen hostující hráčky a druhý využily.

V závěru čtvrté sady favorizovaný rumunský tým neproměnil dvě možnosti k ukončení zápasu, ale dočkal se v rozhodujícím tie-breaku. Olomouc v ní nepustil ani jednou do vedení, sice opět nevyužil dva mečboly, ale celkově pátý už ano a přiblížil se postupu do 3. předkola, z něhož teprve povede cesta do skupinové fáze. Vítěz tohoto dvojutkání narazí ve finále kvalifikace na lepší tým z utkání mezi Stuttgartem a nizozemským Sliedrechtem.

VK UP Olomouc : CS Volei Alba Blaj 2:3 (25:23) Sestavy:

Kossányiová, Michalíková, Trnková, Sokolová, Kubínová, Košická, Dudová, Dedíková, Napolitano-Šenková, Strušková, Orvošová – Kulová, Kovářová

Trenér: Jiří Teplý Sestavy:

Baciuová, Ninkovićová, Lazarevićová, Newcombeová, Kitipovová, Rusová, Židkovová, Karakaševová, Hutinská, Onyejekweová – Cebićová, Vujovićová

Trenér: Darko Zakoć Rozhodčí: Sinkanjic (LIE) – Bernaola (ESP)