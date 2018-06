Vrabcová Nývltová útočila v Olomouci na svůj rekord v půlmaratonu

Vrabcová Nývltová dlouho atakovala svůj čas z dubnového Pražského půlmaratonu, kde o sekundu překonala 24 let starý český rekord Aleny Peterkové. V závěru však mírně zpomalila.

„Je to hodně cenný čas, ale trošku mě to mrzí, protože průběh desítkou i patnáctkou byl ještě o mnoho lepší. Ke konci foukalo proti a běžela jsem sama, navíc ty kostky mě úplně ‚zabily‘. Mrzí mě, že to o těch deset vteřin nedopadlo a že mě porazily dvě Evropanky,“ uvedla nejlepší česká vytrvalkyně v rozhovoru pro Českou televizi.

Kromě dvou Etiopanek nestačila na naturalizovanou Španělku Trihas Gebreovou a Francouzku Clemence Calvinovou. „Směrem k mistrovství Evropy mi to ale ukázalo, že pokud teď zvládneme přípravu v Livignu, tak ten výkon v Berlíně bude stát za to,“ řekla bývalá lyžařka, kterou čekají tři týdny v italských horách.

Teprve osmnáctiletý Kiprop zvítězil o 22 sekund před favorizovaným Etiopanem Jemalem Yimerem a ubral dvě sekundy z traťového rekordu svého krajana Geoffreyho Ronoha z roku 2014. Nejlepším z českých běžců byl na 14. místě Jiří Homoláč v čase 1:06:20, jímž porazil o půl minuty patnáctého Víta Pavlištu.