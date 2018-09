Olomoucká Zora pálila ze spojek, Porubě dovolila jen 17 gólů

Na straně domácích bylo velké očekávání, jak si povedou bez čtyř opor minulých sezon, které už v týmu nepokračují.

„Výrazně jsme zrychlili hru a jsme zvědaví, jak se nám to podaří přenést do mistrovských utkání. V přípravných turnajích to vypadalo dobře, tak uvidíme, jak se nám bude dařit v soutěži,“ přemítal Hegar před prvním mistrovským zápasem.

Mohl být spokojený, protože jeho tým dlouho zápasu jasně vládl a čtvrt hodiny před koncem vedl 17:9. Pak se ale Poruba probudila a dokázala stáhnout ztrátu na pouhé dvě branky. „Poctivou hrou v defenzivě jsme dokázali uhrát základ a měli jsme zápas pod kontrolou. V závěru jsme ale neproměnili vyložené šance a soupeř to nevzdal,“ všiml si Hegar.

Dovést zápas k remíze se však už Porubě nepodařilo a vracela se bez bodu. „Rozhodla hlavně hra ostrých spojek. Ty olomoucké na tom byly daleko lépe, obzvlášť Gajdošíková a Hurychová, které chodily nebojácně do akcí a střílely,“ ocenil kouč Poruby Dušan Daniš dvojici domácích hráček, které nastřílely po pěti brankách. K nim se přidala stejným dílem i nová posila Patrnčiaková.

Poruba doplatila na to, že z 53 střel dala jen 17 branek. „Naše spojky kličkovaly, odehrávaly, ztrácely balony. Myslím si, že 56 minut rozchytávaly brankářky Olomouce,“ mrzelo Daniše.