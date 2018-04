Olomoučtí baseballisté vsadili na dva Australany. Zaberou?

A stejný cíl mají i letos. „Je zkrácená sezona tím, že se hrají jen tři vzájemné zápasy s každým soupeřem. Důležitý tak bude každý zápas. Musíme makat do posledního utkání tak, abychom se dostali do bojů o titul. Doufáme, že se nám to povede,“ říká manažer Skokanů Michal Kohout před dnešním (13.00) dvojutkáním v Praze s Kotlářkou.

Hodně si slibuje také od australských posil z klubu West Torrens Eagles; všestranný Nathan van der Linden, který za Olomouc hrál už před dvěma lety, a nadhazovač Joel Chapman. „Výborný i v zadním poli,“ říká hrající trenér a catcher Jakub Voják.

Obě posily zná ze společného angažmá v jihoaustralské lize.

„Zájem zahraničních hráčů hrát v Evropě je velký a jde o důkladný výběr. Občas to není jednoduché, protože musíte nasbírat dostatek informací a ty také ověřit. To, co zájemci píší, nemusí být pravda,“ podotýká Voják.

„Většinou se tedy opírám o informace od svých zahraničních přátel a od hráčů, které znám. Mnohokrát se ostatním klubům stalo, že posily, které přivezli, nakonec nepotvrdily to, co o sobě sdělily, a kluby je musely posílat domů. Tomu se chceme vyhnout. Snažíme se, aby se nám něco podobného nestalo.“

Brammer a MacNabb se nahrazují těžko

V minulé sezoně Skokany táhli rovněž cizinci – Dylan Brammer se stal nejlepším nadhazovačem v extralize a Max MacNabb mu sekundoval.

„Byl v podstatě na stejném levelu, bohužel nás musel v průběhu sezony opustit, protože podepsal profesionální smlouvu v USA. Bylo to těsně před play off. To se poté odrazilo ve výsledcích,“ lituje Voják.

„Max nám chyběl a Dylan to nemohl utáhnout sám. Play off nám už bohužel nešlo tak, jak bychom si představovali. V celkovém ohledu ale byla uplynulá sezona velmi vydařená. Jedna z nejlepších, určitě se takto dá nazvat základní část. Měli jsme velmi pozitivní bilanci, přičemž dvacet vítězství jsme dosud neměli. Určitě nám pomohly právě loňské zahraniční posily.“

Vedle nich rostli i domácí hráči. „Nemůžeme se bavit ale jen o zahraničních posilách. Bez našich stálých hráčů by to určitě nešlo a všem patří velký dík za jejich odvedenou práci. I mladší hráči dokázali předvést skvělé výkony. Například Matěj Lázniček, který se dostal do výběru české reprezentace a už je jejím pevným členem, má naběhnuto na dobrou budoucnost,“ věří Voják.

Kohout přikývne: „Diváky jsme bavili předvedenou hrou. A to je náš cíl i do této sezony. Nejen dobré výsledky, ale také to, abychom ze hřiště odcházeli se vztyčenou hlavou i po případné prohře.“