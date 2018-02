Michalíková: Jsme ženské a v hlavách se nám může odehrát cokoliv

Oba hanáčtí rivalové okupují po základní části špičku extraligové tabulky a vzpomínky na loňskou bitvu ožívají. „Nejprve ale musíme v semifinále vyhrát nad Brnem,“ upozorňuje 24letá olomoucká smečařka Martina Michalíková.

V extralize je za vámi základní část, z druhého místa ztrácíte na první Prostějov sedm bodů. Jak to hodnotíte?

Jsme nadmíru spokojené. Prohrály jsme jen ty „povolené“ zápasy s Prostějovem, jinak jsme tím propluly skoro bez nějakých komplikací, jak jsme chtěly. A i naše forma se zlepšuje. Na začátku jsme se trápily samy se sebou i se slabšími soupeři. Teď už máme zápasy víc pod kontrolou.

Program Final Four Českého poháru v Brně Semifinále

Prostějov – Ostrava (SO, 15.30)

Olomouc – Brno (SO, 18.00) Finále se hraje v neděli v 18.00

Platí to i pro evropské soutěže?

Ve středoevropské lize jsme na prvním místě a prohrály jsme jen jeden zápas, takže s tím jsme velmi spokojení. V CEV Cupu jsme bohužel dostaly silného soupeře (Stuttgart – pozn. red.). Byla to velká škola, ale mohlo to být pro nás milostivější a mohly jsme se podívat do další kola. Ale to je sport, nemůžete si vybrat.

Loni jste měly s Prostějovem těsnější výsledky. V čem je to letos jiné?

Letos mají tým jinak poskládaný, a přestože jsme prohrály dvakrát 0:3, potrápily jsme je, ale nedokázaly jsme získat koncovku v náš prospěch. Letos jsou pro nás těžší soupeř, ale to neznamená, že bychom s nimi jeden – ten nejdůležitější – zápas nedokázaly urvat. Pořád jsme ženské a může se nám v hlavách odehrát cokoliv. (směje se) Přece jen ženská psychika je taková a nechci tvrdit, že to je neporazitelný tým. Ale kvalitativně jsou na tom lépe než loni – i s jejich trenérem, jenž se vrátil, to vypadá jinak.

Takže osoba Miroslava Čady je pro Prostějov klíčová?

Určitě je. Když se bavím s hráčkami, tak tam mají větší řád ve hře a systém. Když tam nebyl, tak mi přišlo, že se některé holky na hřišti hledaly. Teď se zdají uspořádanější, asi jim dal řád, který plní.

Věříte, že jeden zápas proti Prostějovu může klidně vyjít, schováváte si ho tedy na finále Českého poháru?

Na ten zápas jsem právě myslela. Je to zrádné v tom, že je to jeden zápas buď – a nebo. V jednom zápase se může zbláznit kdokoliv a zrovna to může být den, kdy nám vyjde vše a jim to vyjít nemusí. Je to hrozně ošemetné, v tomto zápase se může stát cokoliv. Ale nejdřív na něj musí dojít a musíme v sobotu porazit Brno.

Jak pracuje hlava, když stojíte proti Prostějovu? Nahecuje vás to, nebo nalomí?

Bereme to s pokorou, ale v týmu dokážeme bojovat jedna za druhou. Vztahy fungují správně, jak by měly, máme hrozně silné osobnosti, které se nesloží jen tak z něčeho. Pro tyto těžké zápasy je tohle důležité.