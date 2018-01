Roučková po úspěšném Dakaru: Pomohlo, že mi hodně lidí nevěřilo

„Jsem maximálně spokojená a musím říct, že jsem to ani nečekala. Je to velikánské překvapení i pro mě samotnou,“ řekla Roučková na tiskové konferenci v Praze.

„Překvapená jsme byla z toho, jak to dopadlo, jak jsem to zvládala, i z toho, jak to zvládal celý tým, protože není lehké mít ženu v týmu. Je to opravdu těžké,“ pousmála se třiatřicetiletá závodnice, která nakonec obsadila 26. místo v kategorii čtyřkolek.

Umístění na medailové pozici mezi ženami brala jako třešinku na dortu, ale nepřeceňovala ho. Do cíle totiž dojely jen tři ženy. „Dojely dvě motorkářky a já jako jediná čtyřkolkářka. Když mi malého beduínka dávali, tak jsem brečela a říkala, že chci jen medaili. Že mi to stačí. Ale je to tak, dojeli jsme třetí, což je ale úspěch celého týmu,“ podotkla členka Moto Racing Group.

Radost z dokončené rallye měla i proto, že jí hodně lidí nevěřilo, že to dokáže. „Paradoxně mi to pomohlo, protože jsem v tu chvíli potřebovala dokázat něco nejen sobě, ale i všem těm, co mi nevěřili,“ podotkla Roučková. Před závodem i po jeho skončení několikrát uvedla, že důležitá je pokora. „K Dakaru se tak musí přistupovat. Jsem závodník, mám deset let praxi a vím, jak jsou závody zrádné, takže mi bylo hloupé, abych prohlašovala nějaké umístění, když jsem tam ještě nebyla. Nevěděla jsem, do čeho jdu,“ podotkla Roučková.

Nejhorším zážitkem pro rodačku z Děčína bylo, když její yamahu přejel kamion. „Naštěstí jsem byla velký kousek od čtyřkolky a pomáhala jsem dalšímu jezdci, který převrátil čtyřkolku, když mi chtěl pomoct. Byl to šok a já jsem ani nechtěla k té své dojít,“ přiznala Roučková, které následně pomohl pilot kamionu Tatra Martin Kolomý.

„Zastavil nahoře na duně, zahradil to a hrozně se smáli. Počkali tam patnáct minut. V bivaku mi ale pak přišel vynadat, jestli se chci nechat zabít, tak ať takhle pokračuju. To mě ale nakoplo,“ prozradila Roučková a dodala, že v průběhu rallye se stala celkem slušným mechanikem. „Až jsem byla překvapená. Hodně mi to pomohlo i po mentální stránce, vyspěla jsem i jako závodník,“ pousmála se.