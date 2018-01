Padla i poslední naděje. Björndalen divokou kartu na hry nedostane

Až do minulého víkendu usiloval o nominaci na své sedmé olympijské hry.



V německém Ruhpoldingu měl poslední šanci, musel ale ve vytrvalostním závodu skončit mezi nejlepšími šesti, doběhl však až v páté desítce. Ve Světovém poháru byl v tu chvíli až sedmým nejlepším Norem. I proto ho domácí biatlonový svaz v nominaci vynechal.

„Výsledky, jichž Ole Einar Björndalen v průběhu sezony Světového poháru dosáhl, nejsou dostatečně dobré. Bohužel nesplnil nominační podmínky,“ uvedl v pondělí sportovní ředitel norského svazu Tore Övrebö.

Přesto ještě existovala naděje, že se 43letý Nor na hrách v Jižné Koreji ukáže.

Byla to norská veřejnoprávní televize NRK, která v úterý přišla s tvrzením, že biatlonová legenda na olympijských hrách v Pchjongčchangu možná přece jen startovat bude.

Že mu divokou kartu udělí nejvyšší instance - Mezinárodní olympijský výbor.

Ani ne 24 hodin si pak tato informace žila vlastním životem a ve fanoušcích vzbuzovala (marné) naděje.

Ve středu dopoledne totiž přišel norské televizní stanici TV 2 Sport e-mail, ve kterém MOV odmítá, že by Björdalenovi divokou kartu na hry poskytla.

„O ničem podobném neuvažujeme,“ znělo v prohlášení.

Byť norská biatlonová asociace ještě oficiální prohlášení od MOV nedostala, nejspíš ho ani nepotřebuje.

„Jistě by bylo krásné, kdyby takhle Oleho odměnili, je to legenda biatlonu. Ale asi se to nestane,“ říká bývalý běžec na lyžích a nyní sportovní ředitel norského lyžařského svazu Odd Björn Hjelmeset.

Takhle slavil Ole Einar Björndalen vítězství na minulé olympiádě ve smíšené štafetě.

Björnalen je historicky nejúspěšnějším zimním olympionikem - na šesti předchozích hrách získal osm zlatých medailí, čtyři stříbra a jeden bronz. V minulosti byl také členem výkonného výboru MOV.

Olympijskou sbírku už legendární biatlonista nerozšíří.

Zato ho čeká jedna premiéra - poprvé v kariéře se představí na mistrovství Evropy, které startuje v italském Ridnaun příští týden.

„A o mojí motivaci nemusíme vůbec mluvit. Mohl bych jít okamžitě na start,“ ujišťuje muž, který ve Světovém poháru vyhrál 95 závodů.