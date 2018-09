Cyklisty čeká v závodu Okolo jižních Čech i časovka na Kleť

Je to pro ně poslední vystoupení na silničních závodech v této sezoně. Pak už se přesunou do terénu. A tak chtějí uspět. Jihočeský cyklokrosařský oddíl ČEZ Cyklo Team Tábor se představí na etapovém závodě Okolo jižních Čech.

„Je to pro nás především příprava, ale pojedeme naplno. Vůdčí osobností by měl být Martin Hunal a výsledky čekáme i od Jana Nesvadby. Strategii a lídra týmu si ale určíme až během vývoje závodu,“ líčí šéftrenér klubu Michal Bednář. „Ale bereme to především jako další velmi kvalitní přípravu, protože už za týden po závodě čekají na některé naše jezdce první závody v terénu ve Švýcarsku.“

Okolo jižních Čech Program 1. etapa - 5. září

Časovka týmů v centru Jindřichova Hradce. Start v 17 hodin. 2. etapa - 6. září

Litschau - Nová Bystřice (154 kilometrů). Start je ve 13 hodin. 3. etapa - 7. září

Časovka jednotlivců z Českého Krumlova na Kleť. Start je ve 14 hodin. 4. etapa - 8. září

Třeboň - Protivín (176 km) odstartuje ve 12 hodin. 5. etapa - 9. září

České Velenice - Jindřichův Hradec (150 km). Start je v 11 hodin.

Za táborský tým nastoupí Martin Hunal, Jan Nesvadba, Tomáš Bakus a Šimon Vaníček. A doplní je ještě dva hosté z celku Lawi a Puskinak, kterým Táborští umožnili start a doplnili si soupisku.

„Tomáš Bakus a Šimon Vaníček jsou mladí jezdci a pro ně je to úplně první zkušenost s podobným mezinárodním etapovým závodem. A to i přesto, že byl Šimon letos druhý na Lidicích. To byl ale mnohem méně obsazený závod,“ dodává Bednář.

Jihočeši skutečně nemusí hrát mezi silničními specialisty z několika států světa druhé housle. Vždyť mají v týmu i do jara silničáře Martina Hunala, který se v barvách profesionální stáje Elkov pyšní i medailí z mistrovství republiky.

„Letos navíc na závodech Vysočina získal dres pro nejlepšího vrchaře,“ upozornil Bednář. Druhý v téhle soutěži byl i Jan Nesvadba na závodech RBB Tour. Tady je ale jasné, že nás čeká mnohem větší konkurence, než byla tam,“ dodal vzápětí Bednář, aby krotil přehnaný optimismus.

Celkově je ale se silničním programem, který si letos s týmem naordinovali, spokojený. Jihočeši se nedávno vrátili z cesty po Belgii, kde jeli několik kritérií a nevedli si zle. Pravidelně se představovali i na závodech Českého poháru a drželi se v popředí výsledkových listin. Což byl dobrý výsledek i pro loni ještě hlavně bikera Jana Nesvadbu.

„Trochu jsme změnili přípravu. Co se týče tréninků, tak tam to zůstalo podobné, ale zapojili jsme do kalendáře více kvalitních silničních závodů,“ vysvětlil Michal Bednář.

Ten se zájmem sledoval i program závodu Okolo jižních Čech, který je nejdelším etapovým podnikem v Česku.

Těší se na etapu z Rakouska

„Ty tratě úplně do detailu neznám, ale těším se třeba na etapu z Rakouska. Ta může být hezká,“ popisuje Bednář. „Z hlediska našich naježděných objemů by mohl být závod o jednu etapu kratší, ale to nevadí. Přizpůsobíme se.“

Táborského trenéra těší například to, že je v plánu časovka do vrchu na horu Kleť. Ta je pro jejich cyklokrosařský trénink hodně dobrá.

„Stejně tak je dobrá i úvodní týmová časovka v centru Jindřichova Hradce. Je po kostkách, hodně technická a to je pro nás jedině dobře,“ uvedl Michal Bednář.

Ačkoliv nejsou silniční specialisté a výsledky těchto závodů zase tolik neřeší, i táborský celek dokázal v minulosti na Okolo jižních Čech zaujmout, když v roce 2013 získal trikot pro nejlepšího vrchaře Ondřej Bambula.

Jezdci budou projíždět jižními Čechami až do nedělního odpoledne, kdy je čeká cíl v centru Jindřichova Hradce a následné vyhlášení.