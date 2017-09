Zatím pardubičtí florbalisté jen vítězí. Rekord jim však unikl

„Po Znojmu to pro nás proti České Lípě rozhodně nebylo jednoduché utkání. Neběhalo nám to tolik, jak jsme chtěli,“ uvedl pro svazový web trenér Pardubic Milan Koubek. „O to více si výhry, kterou jsme vybojovali charakterem a týmovým výkonem, cením. Děkuji našemu klubu, všem organizátorům a dobrovolníkům za skvělou víkendovou akci, která proběhla dle mého názoru na jedničku. Myslím, že i lidi se museli maximálně bavit,“ doplnil Koubek.

K překonání diváckého rekordu, který drží Brno, chyběla Sokolu se Znojmem necelá stovka fandů na tribunách - dostal se na číslo 2 222. I tak ovšem v Pardubicích pochopitelně byli s atmosférou spokojeni.

„Před takto fantastickou kulisou je svátek si zahrát,“ komentoval to trenér Koubek.