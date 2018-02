„Parohy“ pro Singletaryho v derby. Ovlivnilo to zápas, tvrdí kouč Ústí

O situaci, kterou málokdo v hledišti chápal, se však v sobotu moc nemluvilo. „K inkriminovanému okamžiku se vyjadřovat nechci,“ zdráhal se děčínský trenér Pavel Budínský. Ústecký generální manažer Tomáš Hrubý by i rád povídal, ale… „nemůžu se vyjadřovat 48 hodin po zápase. Možná to udělám pak.“

Tohle derby mělo říz. Sluneta díky kulometné palbě Michala Šotnara frnkla na 19:4, trefil čtyři trojky v řadě. Snový start pro Ústí a šokující pro Děčín. „Kredit Šotnarovi, že se rozhodl střílet jak u Verdunu; třinácti vypálenými trojkami se nás rozhodl pobláznit,“ smekl Budínský.

V závěru 1. čtvrtky se na zemi strhla mela o balon, pak se hráči pošťuchovali a nakonec rozhodčí vyhodili Singletaryho. „Bojoval jsem o míč, nechtěl jsem ho pustit, potom rozhodčí pískl rozskok. Balon jsem pořad držel a chtěl jsem vstát. Trošku jsem se divil, že Singletary dostal parohy,“ zmínil děčínský rozehrávač Lukáš Feštr gesto rozhodčího signalizující vyhazov z utkání. „Jestli za tohle dávat diskvalifikační chybu… ale nechci dělat soudy, je to na rozhodčích.“

Důvod diskvalifikace, v basketbale málo vídané? Podle Hrubého hrubé nesportovní chování. „Údajně řekl něco sprostého, ale nebylo to směřované tam, kam si všichni mysleli, že bylo,“ naznačil generální manažer Slunety, o co šlo. „Mám na to svůj názor, který má 90 procent lidí v hale, ale bohužel reagovat na to nemůžu. Život jde dál, stalo se.“

Ústí se najednou ocitlo bez jednoho z rozehrávačů a mužstvo musel táhnout jen Šotnar. „Pokud v takhle důležitém utkání dojde na začátku k vyloučení klíčového hráče, je to obrovská škoda. Netroufám si polemizovat, jestli bychom s ním vyhráli, ale šlo by o vyrovnaný boj. Zápas to ovlivnilo,“ mínil ústecký trenér Antonín Pištěcký.

A Feštr to viděl stejně. „My hrajeme v širší rotaci než Ústí, zbyl jim jediný klasický rozehrávač Šotnar. A bylo na něm znát, že mu pak došel kyslík.“ Šotnar tvrdil: „Spíš je škoda, že jsme nedostali Děčín ještě víc pod tlak. Myslel jsem si, že ho náš výborný nástup rozhodí, ale dost mě překvapilo, že byli celou dobu v pohodě.“

Výhra před vyprodaným děčínským koloseem přiblížila domácí do lepší ligové skupiny A1, zato poražené Ústí je v ohrožení. „Pořád žijeme, ale naše procentuální šance se zmenšila,“ chápe Pištěcký, trenér Slunety. Pokud se Ústí do lepší šestky neprotlačí, v dlouhodobé části NBL už na severočeské derby nedojde; to sobotní hltalo 1 200 fanoušků. „Utkání se mi strašně moc líbilo, protože mělo báječnou kulisu, řekl bych letos nejlepší letos v Děčíně. A zápas měl parametry play-off,“ kochal se Budínský.