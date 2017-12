Osamocená florbalová střelkyně: Na zápas o bronz si věříme

Jaký to byl z vašeho pohledu zápas?

Myslím, že první třetina od nás byla taková vlažnější a Švédky to potrestaly. Ty další dvě třetiny jsme se zvedly. Můžou nás mrzet šance, které jsme neproměnily. Že tam nepadly góly. Bohužel, je to za námi a my se musíme připravit na zápas proti Švýcarsku.

Co si lze vzít z duelu pozitivního?

Do obrany jsme byly poslední dvě třetiny stoprocentní a Švédky si tam vyloženě nic nevytvořily. Maximálně jen po našich chybách.

Kolik sil to vzalo před duelem o bronz?

Každý zápas je těžký, ale máme celý turnaj výbornou regeneraci, výborně se o nás starají. Myslím, že až přijdeme, budeme se věnovat aktivní regeneraci, protáhneme se a půjdeme spát, což je teď nejdůležitější. A v sobotu nastoupíme v plné síle.

Šetřily jste už v závěru síly na Švýcarsko?

V semifinále se nic nevypouští, každý zápas se musí hrát do poslední vteřiny. Ty síly tam pořád jsou a já věřím, že to ještě ukážeme. Doufáme, že Sascha (asistent českého trenéra Rhyner je ze Švýcarska) je má nastudovaný a všechno nám řekne. Švýcarsko je náš typický soupeř a já se na ten zápas hodně těším. Věříme si na ně a myslím, že nás čeká super zápas.

V čem jsou vlastně Švédky lepší než zbytek světa?

Určitě v práci s balonkem. Na tom pracují odmala, což je vidět. Všechny týmy se k nim snažíme posunout, ale Švédsko má prostě nejlepší ligu na světě.