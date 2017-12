Pád ze schodů, šťastný postup, trable na obrátce. Svěcená měla perný den

Zvětšit fotografii Lucie Svěcená | foto: Instagram Lucie Svěcené

dnes 9:59

Kodaň (Od našeho zpravodaje) - Čtyři setiny sekundy. I mrknutí oka trvá déle. Tak těsně původně unikl české plavkyni Lucie Svěcené na ME v krátkém bazénu postup do semifinále na 50 metrů motýlek. „Moc mě to mrzí,“ neskrývala zklamání. Mezi nejlepších šestnáctku se nakonec šťastně posunula díky odstoupení jedné ze soupeřek. Tímto zážitkem ovšem její kodaňský perný čtvrtek teprve začínal.