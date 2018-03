Hirscher vládl v Kranjské Goře a má křišťálový glóbus za obří slalom

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Kranjské Goře Muži Obří slalom: 1. Hirscher (Rak.) 2:20,76 (1:10,12+1:10,64), 2. Kristoffersen (Nor.) -1,66 (1:10,85+1:11,57), 3. Pinturault (Fr.) -2,51 (1:11,53+1:11,74), 4. Nestvold-Haugen (Nor.) -2,78 (1:11,76+1:11,78), 5. Kranjec (Slovin.) -3,44 (1:11,53+1:12,67), 6. Feller (Rak.) -3,64 (1:12,44+1:11,96), 7. Muffat-Jeandet (Fr.) -3,87 (1:12,32+1:12,31), 8. Windingstad (Nor.) -3,93 (1:13,23+1:11,46), 9. Ford -4,44 (1:13,28+1:11,92), 10. Cochran-Siegle (oba USA) -4,75 (1:14,05+1:11,46), ...Kotzmann (ČR) nedokončil 1. kolo. Průběžné pořadí obřího slalomu (po 7 z 8 závodů): 1. Hirscher 620, 2. Kristoffersen 495, 3. Pinturault 329, 4. Feller 283, 5. Olsson (Švéd.) 259, 6. Kranjec 227. Průběžné pořadí SP (po 30 závodech): 1. Hirscher 1394, 2. Kristoffersen 1125, 3. Svindal (Nor.) 716, 4. Pinturault 687,, 5. Jansrud (Nor.) 665, 6. Feuz (Švýc.) 636, ...155. Berndt (ČR) 1.