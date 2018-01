Hirscher dominoval v obřím slalomu v Garmisch-Partenkirchenu

Světový pohár ve sjezdovém lyžování Garmisch-Partenkirchen (Německo) Muži - obří slalom: 1. Hirscher 2:40,18 (1:18,64+1:21,54), 2. Feller (oba Rak.) -1,57 (1:19,62+1:22,13), 3. Ligety (USA) -1,69 (1:19,27+1:22,60), 4. Kristoffersen (Nor.) -1,83 (1:19,99+1:22,02), 5. Olsson (Švéd.) -1,97 (1:20,03+1:22,12), 6. Kilde (Nor.) -2,13 (1:19,82+1:22,49), 7. Eisath (It.) -2,20 (1:19,82+1:22,56), 8. Faivre -2,30 (1:20,49+1:21,99), 9. Pinturault (oba Fr.) -2,32 (1:19,58+1:22,92), 10. Meillard (Švýc.) -2,55 (1:19,65+1:23,08), ...58. Krýzl (ČR) nedokončil 1. kolo. Průběžné pořadí obřího slalomu (po 6 z 8 závodů): 1. Hirscher 520, 2. Kristoffersen 415, 3. Pinturault 269, 4. Olsson 259, 5. Feller 243, 6. Murisier (Švýc.) 199. Průběžné pořadí SP (po 28 závodech): 1. Hirscher 1254, 2. Kristoffersen 1030, 3. Svindal 716, 4. Jansrud (oba Nor.) 665, 5. Feuz (Švýc.) 636, 6. Pinturault 627, ...151. Berndt (ČR) 1.