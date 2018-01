Rebensburgová vyhrála v Kronplatzu obří slalom, Pauláthová nebodovala

SP ve sjezdovém lyžování v Kronplatzu Ženy Obří slalom: 1. Rebensburgová (Něm.) 2:06,19 (1:03,33+1:02,86), 2. Mowinckelová (Nor.) -0,03 (1:03,24+1:02,98), 3. Brignoneová -0,66 (1:03,67+1:03,18), 4. Bassinová (obě It.) -0,88 (1:03,32+1:03,75), 5. Hectorová (Švéd.) -0,96 (1:03,50+1:03,65), 6. Worleyová (Fr.) -1,91 (1:04,73+1:03,37), 7. Alphandová (Švéd.) -1,93 (1:03,73+1:04,39), 8. Curtoniová (It.) -1,99 (1:04,26+1:03,92), 9. Meillardová -2,16 (1:05,14+1:03,21), 10. Holdenerová (obě Švýc.) -2,38 (1:05,08+1:03,49), ...v 1. kole 41. Pauláthová (ČR) 1:07,12. Průběžné pořadí obřího slalomu (po 6 závodech): 1. Rebensburgová 422, 2. Shiffrinová (USA) 385, 3. Worleyová 370, 4. Brignoneová 245, 5. Mowinckelová 231, 6. Brunnerová (Rak.) 225. Průběžné pořadí SP (po 25 závodech): 1. Shiffrinová 1477, 2. Rebensburgová 634, 3. Weiratherová (Licht.) 601, 4. Holdenerová 586, 6. Goggiaová (It.) 570, 6. Vlhová (SR) 562, ...59. Ledecká 77, 101. Capová 12, 106. Dubovská (všechny ČR) 7.