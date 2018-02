Nymburk v Lize mistrů uvítá Zielonou Góru, výhra mu zajistí druhé místo

Slavit druhé místo ovšem čeští šampioni mohou i v případě, že Nanterre v souběžně hraném zápase doma prohraje s Besiktasem.

Nymburk už v této sezoně dokázal Zielonu Góru porazit na jejím hřišti 88:82. Od té doby se však polský celek výrazně zlepšil a vyhrál poslední čtyři zápasy. Tím se vrátil do boje o postup, k jeho jistotě však potřebuje v Nymburce vyhrát.

To český šampion už má postup jistý a bojuje jen o co nejlepší pozici pro play-off. Pokud udrží druhou příčku, dostane při losování osmifinále 14. února za soupeře jednoho z týmů na třetích místech ve skupinách. Navíc bude mít výhodu odvety v domácím prostředí.

Pro Nymburk je to o to důležitější, že v termínu prvních zápasů se v jeho sportovním centru koná mezinárodní kemp judistů a basketbalisté by museli hrát v jiné hale.

Největší nebezpečí v týmu Zieloné Góry hrozí od černohorského pivota Vladimira Dragičeviče, který v průměru sbírá 16,8 bodu a 6,8 doskoku na utkání.

Tvůrcem hry je polský reprezentační rozehrávač Lukasz Koszarek. Nymburk si bude muset dávat pozor i na Slovince Eda Muriče, jenž v průběhu sezony přišel z euroligového Anadolu Efes Istanbul, a Litevce Martynase Gecevičiuse.

Čeští mistři by mohli využít toho, že polský celek střílí trestné hody jen s úspěšností 65 procent, v čemž je nejhorší v celé soutěži.

Utkání začne ve středu v 18:30, přímý přenos vysílá O2 TV Sport.