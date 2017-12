Největší debakl za dekádu. Nymburk v Ostravě ohrožoval i ligový rekord

64 bodů! Takovým drtivým rozdílem, nejvyšším v národní lize za minulých deset let, prohráli basketbalisté NH Ostrava s mistrovským Nymburkem. Ostravští ve 12. kole doma padli 66:130, a to ještě Nymburští neproměnili deset trestných hodů. Dát je, nastříleli by v lize dokonce rekordní počet bodů.