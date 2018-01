Nymburští vezou v Lize mistrů výhru z Ostende, skočili na druhou příčku

Středočeši mají dobrou šanci, že výhodnou pozici pro play-off udrží, k tomu jim bude stačit vyhrát za týden doma závěrečný duel se Zielonou Górou, případně prohra aktuálně třetího Nanterre s vedoucím Besiktasem.

Nymburk už s jistotou účasti v play-off měl vynikající vstup do zápasu a rychle vedl 20:4. Zářil zejména Dardan Beriša, který dal v první čtvrtině čtyři trojky a zaznamenal 14 z úvodních 20 bodů hostů.

Další už ale nepřidal. I proto, že domácí, kterým chyběl klíčový pivot Tonye Jekiri, výrazně zlepšili obranu. A také díky bývalému nymburskému hráči Marku Jagodičovi-Kuridžovi se vrátili do hry.

Ve třetí čtvrtině však Nymburku fungovala obrana, dovolila domácím jen deset bodů a hosté opět utekli na rozdíl 16 bodů. Podíl na tom měli zejména Kendrick Ray a Martin Peterka.

Belgický tým se ale nevzdával a tři minuty před koncem se přiblížil na pět bodů. Pak ale svou zkušenost prokázal nymburský rozehrávač Eugene Lawrence, který vzal zodpovědnost na sebe a dvěma akcemi vrátil Nymburku náskok devíti bodů, na což už domácí nedokázali reagovat.

Sestřih ze zápasu Ostende - Nymburk:

„Věděli jsme, že to bude těžké utkání, protože domácí hráli o šanci na postup. Ale my si to usnadnili dobrým vstupem do zápasu. Domácí pak bojovali a ukázali charakter, my nehráli náš nejlepší basket, ale nakonec jsme to uhráli do vítězství,“ zhodnotil zápas na tiskové konferenci nymburský trenér Oren Amiel.

Basketbalová Liga mistrů skupina D, 13. kolo

Ostende - Nymburk 73:79 (14:26, 37:44, 47:59)

Nejvíce bodů: Fieler a Salumu po 17, Jagodič-Kuridža 14 - Ray 15, Beriša a Lawrence po 14, Peterka 12, Benda 10.

Avellino - Aris Soluň 79:66