Hradec zradily u mistra ztráty, teď vyhlíží americkou posilu Candu

Příprava basketbalistů Nymburk - Hradec Králové 82:64 (17:21, 39:35, 59:46)

Body: English 21, Davis 13, Benda 11, Smith a Lawrence 9, Mikula 6, Novotný a Brodnik 4, Holoubek 3, Kulich 2 - Rikalo 17, O. Peterka 12, Sedmák 10, Jiříček a Kolář 6, Pandula a Andres 5, Mráz 2, Štěpán 1.

„Rozhodly naše ztráty míčů, ty jsou s takovým soupeřem smrtící,“ řekl po zápase s mistrovským celkem trenér hradeckého nováčka nejvyšší soutěže Lubomír Peterka.

Zatímco Nymburk, hrající sice bez reprezentantů, ale přesto ve velmi silné sestavě, přišel o 14 míčů, Hradečtí jich ztratili o deset víc.

„Přitom v prvním poločase jsme soupeře zaskočili a vedli, škoda, že jsme o vedení přišli,“ komentoval trenér skóre 35:39, které přinesla úvodní dvacetiminutovka.

Po změně stran náskok favorita narostl. „Na obou stranách už dostali šanci i hráči z lavičky,“ uvedl hradecký kouč.

Královští sokoli mají další přípravné utkání naplánováno už na pátek, v Kolíně je čeká odveta domácího vítězného zápasu z minulého týdne. Příští týden se pak Hradečtí vypraví k posledním duelům před startem NBL do Žiliny. Tam by s týmem mohla odcestovat i poslední posila, kterou by se měl právě příští týden stát americký křídelní hráč Bryce Canda.

Bryce Canda na univerzitě Portland State: