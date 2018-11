Nymburk hrál pro děti. Neskutečný zážitek, liboval si Novotný

„Neskutečný zážitek, atmosféra byla vynikající,“ zářil osmnáctiletý nymburský talent, jemuž se podařilo přispět k výhře 101:56 dvanácti zapsanými body.

Jaké to pro vás bylo, začínat ostrý zápas nezvykle ráno?

Mně to vůbec nevadilo. Já jsem mezi muži teprve prvním rokem a loni jsem za juniorku nastupoval takhle dopoledne pravidelně. A ještě jsem to nezapomněl. (smích)

Ani nikdo jiný v kabině proti časnému vstávání neprotestoval?

Američané se divili, proč mají být v hale už v půl deváté. Když to nadnesu, tak čtrnáct dnů brečeli, co se to má dít.

Vy jste si ale evidentně utkání užíval.

Byl to pro mě silný zážitek. Děcka fandila celý zápas, atmosféra byla opravdu super.

Dokážete popsat rozdíl v kulise oproti jiným ligovým duelům?

Byl to velký rozdíl, už jen v počtu lidí, takhle plno tady na ligu obyčejně nebývá. Děti pištěly a fandily celý zápas, byl to rambajs.

Vám se v něm nadmíru dařilo. V sezoně se vám předtím povedlo trefit nejvíce tři body za zápas a teď hned dvanáct.

Konečně se mi to povedlo a chytil jsem se. Jak jsem se poprvé trefil, byl jsem potom více v klidu a věřil jsem si i na těžší střely za tři body. Dostal jsem i docela velký prostor ve hře.

Vyšel na vás i stý bod v utkání. Nebude vás to náhodou v kabině něco stát?

Já dal stovku? Aha, asi z toho nájezdu, co? Já to v té euforii ani nevnímal. Tak to asi v šatně fakt nějaké odezvě neuniknu.

Teď tu podepisujete jeden plakát za druhým, tolik autogramů, to je pro vás asi také novinka...

To máte pravdu, tolik podpisů jsem nikdy nerozdal, už mě pěkně bolí ruka.

Povedl se zápis do České knihy rekordů

Včerejší dopolední zápas basketbalové Kooperativa NBL mezi Nymburkem a USK Praha sledovalo nejmladší publikum v historii na sportovním utkání v Česku. Nymburku fandilo téměř tisíc dětí z místních základních škol a věkový průměr diváků 10,6 roku je nový údaj zapsaný v České knize rekordů. Samotné děti měly dokonce věkový průměr jen devět roků, ale trochu jim ho pokazila přítomnost 119 dospělých v hale. Nejvyšší započítaný věk fanouška v hale byl 58 let. Děti soutěžily o nejlepší transparent, mezi spoustou dalších měl úspěch třeba ten s heslem: Bojuj a řvi jako nymburští Lvi.