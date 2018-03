Trápení skončilo, házenkáři Nového Veselí se radovali z výhry

První půle ovšem vyšla výsledkově lépe domácím, kteří vedli 15:13. Po změně stran už se ale naplno chopili vlády nad utkáním hosté z Vysočiny. „Hráli jsme příliš bázlivě a pomalu. Rozhodla změna v našich hlavách v přístupu k naší hře v obranné i útočné fázi. Nepomohli jsme ani našim brankářům,“ zlobil se na své svěřence strakonický kouč Roman Marienka.

To jeho novoveselský kolega mohl být naopak maximálně spokojený. „Byli jsme dobře připraveni a kluci vše do puntíku splnili. Tohle vítězství nám nalije síly do žil, zlomili jsme špatnou sérii,“ radoval se po delší době Hladík.

V extraligové tabulce poskočilo Nové Veselí díky úspěchu ve Strakonicích na předposlední místo. Na úplné dno místo sebe poslalo právě svého víkendového soupeře.

„Soutěž ale bude ještě dlouhá,“ varoval s výhledem na blížící se boje ve skupině o udržení Hladík. Ještě předtím ale v sobotu přivítá Sokol doma pražskou Duklu.