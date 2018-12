V lize Nové Veselí kopřivnické házenkáře porazilo. Co pohárová odveta?

A ve středu, kdy se svěřenci kouče Pavla Hladíka na domácí palubovku vrátí, budou opět hrát proti stejnému soupeři. Po extraligovém duelu se oba týmy v ZDT Areně střetnou ve čtvrtfinále domácího poháru.

„Oběma soutěžím přikládáme stejnou důležitost,“ říká Adam Ptáčník. „Vedle extraligového titulu je to další trofej, kterou můžeme vyhrát. Dají se tím otevřít cesty do evropských pohárů. Takže je to pro nás stejně prestižní záležitost.“

Dosud poslední vzájemné střetnutí Nového Veselí a Kopřivnice se proměnilo ve vyrovnanou bitvu. Domácí tým po velkém boji zvítězil o jedinou branku: 26:25.

„Z tohoto zápasu se budeme určitě inspirovat. Najdeme věci, které na ně fungovaly,“ říká Ptáčník, jenž byl se svými šesti trefami nejlepší střelec Sokola. „Určitě se na ně budeme snažit připravit ještě lépe.“ Také Kopřivnice bude mít o extra motivaci postaráno. Zvlášť když si vzpomene na loňský pohárový ročník, ve kterém ve stejné fázi soutěže s Novým Veselím vypadla. A opět šlo o vyrovnané zápolení, které rozhodla jediná branka (v Novém Veselí se zrodil výsledek 33:29, při odvetě v Kopřivnici 27:24).

„Kopřivnice ale letos předvádí trošku jiný styl, má jiné hráče,“ srovnává Ptáčník. „A hlavně, teď se hraje jen na jedno utkání. Naštěstí to vyšlo tak, že budeme mít výhodu domácího prostředí.“

Dosud parádně rozjetý Sokol poslední dvě ligová utkání prohrál. V extraligové tabulce tak klesl ze druhé na třetí příčku. Čtvrtá je pak právě Kopřivnice.

„V Plzni jsme prohráli na půdě šampiona, který z posledních čtyř let měl třikrát titul. Takže ta porážka nás o tolik nepřipravila,“ říká o porážce 22:26 Ptáčník.

„Naopak ve Frýdku jsme chtěli určitě vyhrát, ale měli jsme problémy s útokem. Ale nijak se z toho neskládáme. Jsme dobře umístění a v dalších zápasech snad navážeme na vítěznou vlnu,“ přeje si po prohře 19:23 levá spojka Nového Veselí.