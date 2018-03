Házenkáři Nového Veselí se uzdravili a začali v extralize vítězit

„Poprvé kompletní jsem byli ve Strakonicích. A hned se to projevilo,“ připomněl Hladík vítězství 30:24, které ukončilo sérii pěti porážek v řadě.

Sokoli sice následně doma podlehli pražské Dukle 18:27, v sobotu si však přivezli dva body z Brna, kde domácí Handball porazili 29:20. „Poslední tři zápasy hrajeme v plné sestavě a máme z toho čtyři body,“ těší Hladíka. „Když vám chybí klíčoví hráči, je to pro nás jako menší klub těžké.“

Vítězství v Brně navíc před posledním zápasem dlouhodobé části sezony Novému Veselí přidalo na sebevědomí.

„Ale opakuji: my jsme sice předtím prohrávali, ale hráli jsme celou dobu dobře. Jediný zápas, který se nám nepovedl, byl v Lovosicích,“ připomíná debakl 22:40.

„Naopak doma s Karvinou o bod nebo se Zubřím o dva, to pro nás není žádná tragédie,“ pokračuje Hladík. „Výkon byl dobrý a jenom jsme potřebovali, aby se to konečně potvrdilo i bodově.“

V závěrečném kole čeká Nové Veselí v pátek domácí bitva s Hranicemi. „Strakonice jedou do Lovosic, kde to budou mít těžké. A kdyby se nám podařilo vyhrát, mohli bychom mít před play out o pět bodů více než oni. A to by bylo super,“ dodal Hladík.