Házenkáři Nového Veselí zhatili zuberskému soupeři jeden z plánů

„Pro nás je to velký úspěch,“ radoval se hlavní trenér Sokola Pavel Hladík. „V utkání rozhodovaly maličkosti a my jsme měli možná i víc štěstí. Jsem rád, že jsme tohle utkání zvládli, protože jsme trošku počítali, že Zubří bude mít dobrou obranu,“ dodal.

Jeho svěřenci nepanikařili ani ve chvíli, kdy se Zubří výsledkově dotáhlo. „Zůstávali jsme pořád v klidu, což bylo velmi důležité,“ měl jasno Hladík.

Nedobytný hrad? Kdepak

Nové Veselí o víkendu dokonale zmařilo plány domácích. Ti si totiž dali před extraligovou sezonou čtyři cíle a jedním z nich bylo udělat z vlastní haly nedobytný hrad.

Jenže už po prvním domácím duelu je jasné, že ho házenkáři Robe Zubří nesplní. Přitom s Novým Veselím doposud pokaždé bodovali naplno.

„Od čtvrtého místa dolů bude soutěž naprosto vyrovnaná a tam patříme i my. Zápasy se soupeři, kteří tam budou také, což je i Nové Veselí, nemůžeme doma prohrávat. Kdyby to pokračovalo, tak nás to odsoudí do horší role,“ uvědomuje si nový trenér Zubří Dušan Poloz. „První předsezonní cíl je pryč, musíme se soustředit na další,“ burcoval po porážce.

Sokol uspěl na palubovce soupeře díky perfektní ofenzivní taktice. „Veselí hrálo v útoku velmi chytře, až na hraně pasivity. V obraně nás uspali a pak jsme nestačili zareagovat na změnu rytmu,“ vypíchl Poloz. „Navíc jsme často prohrávali souboje jeden na jednoho a nestačili zavírat mezery. K tomu nám nepomohli ani brankáři.“

Příjemný pohled, ale...

Ty přitom nejvíc zarmoutil novoveselský Jakub Štěrba, který se v utkání trefil hned sedmkrát. „Já jsem se na ten zápas moc těšil, protože jsem ho konečně mohl odehrát na sto procent. Předtím to ještě nebylo ono,“ nechal se slyšet dvaadvacetiletý házenkář. „Ale jinak si myslím, že tenhle zápas nebyl o jednotlivcích, ale že výborně hrál celý mančaft,“ přesvědčoval.

Zatímco Zubří po víkendu zuří, Nové Veselí slaví. Odehrána jsou sice zatím pouhá dvě kola, nicméně pohled na tabulku je pro něj aktuálně velmi příjemný.

„On byl příjemný i minulou sezonu, kdy jsme se po pár kolech taky pohybovali někde nahoře, a pak se sezona vyvíjela tak, že jsme začali prohrávat o gól o dva a šlo to dolů. Proto to musíme pořád brát s pokorou,“ brzdil přílišné nadšení Štěrba.