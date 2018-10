Házenkáři Nového Veselí jedou. Otočili také zápas s Lovosicemi

Nemůže o tom být pochyb: házenkáři Nového Veselí jsou na startu letošní extraligové sezony ve skvělé formě! Tým kouče Milana Hladíka sbírá jednu výhru za druhou a vyhřívá se v nejvyšších patrech tabulky.

V dosud posledním kole zvládl utkání, o kterém zkušený kouč Sokola prohlásil, že to byl asi nejtěžší duel, který novoveselský tým za tři roky působení v nejvyšší soutěži doma dotáhl do vítězného konce.

„Hráli jsme hodně takových těžkých zápasů, ale nikdy jsme je nevyhráli,“ oddechl si Hladík. „Milan změnil asi pět různých strategií, na které bylo velmi těžké reagovat,“ ocenil skvělý koučink trenéra Lovců Milana Berky.

„Chci Lovosicím poděkovat, že přispěly k tomuto obrovsky kvalitnímu utkání, a hlavně chci poděkovat fanouškům. Ti nás na konci utkání podrželi a i díky nim jsme vyhráli,“ ocenil Hladík tradičně výborné publikum v ZDT Aréně.

Příznivce domácího klubu ocenil také brankář Nového Veselí Michal Studený: „Při takto vyrovnaných utkáních je prostě podpora hlediště klíčová,“ míní.

Zásadním momentem utkání s Lovosicemi byl závěr prvního poločasu. „Tam jsme mohli dostat domácí pod velký tlak. Vedli jsme 13:9 a během tří útoků jsme nedali ani gól,“ mrzelo hostujícího kouče Berku, že o přestávce byl stav jen 13:15.

„V první půli jsme neproměňovali šance a v obraně jsme neplnili to, co jsme měli,“ zlobil se brankář Studený. „Bylo hodně těžké vrátit se do utkání po poločase, ve kterém jsme prohrávali asi o pět branek,“ připustil domácí Jakub Štěrba. „Ale jsem rád, že jsme to jako mančaft nevzdali, zvedli jsme se a zápas otočili.“

Právě Štěrba měl na konečném výsledku důležitý podíl – dokázal totiž nastřílet devět branek, včetně pěti z proměněných sedmiček. „Přitom doposud se mi při nich moc nedařilo,“ připomněl jeden z nejlepších střelců Strabag Rail Extraligy (33).

Štěrba jedním dechem prozradil, že žádný speciální recept na sedmimetrové hody nemá. „Když jdu na sedmičku, dívám se na brankáře, co dělá. A v poslední chvíli se rozhodnu, kam vystřelím,“ uvedl hráč, který je nyní v tabulce střelců sedmiček s 12 góly na čtvrté příčce.

Nové Veselí výhrou nad Lovosicemi potvrdilo parádní vstup do letošního ročníku nejvyšší soutěže, ve které zatím podlehlo pouze v Karviné. „Z tohoto pohledu jsme samozřejmě spokojeni. To je ale již za námi a my se musíme s pokorou a pracovitostí dívat na další výzvy,“ říká Hladík. „Pokud chceme pomýšlet na play off, musíme bodovat především doma.“

V příštím kole se však Sokol představí v sobotu naopak na hřišti soupeře – v Jičíně. „Určitě zase chceme uspět,“ hlásí Štěrba. „Když se to nepovede, nic se neděje, jedeme dál. Důležité je pořád makat a jít zápas od zápasu,“ dodává.