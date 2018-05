Nové Město chce další Světový pohár, pořadatelé by program rádi zkrátili

Neprojevil se přitom výsledkově nepříliš vydařený předchozí podnik v Německu, kde hlavní tváře české reprezentace - Jaroslav Kulhavý a Ondřej Cink - předčasně odstoupily ze závodu. „I přesto lidi přišli, za to jsme rádi,“ potěšilo Vaňka.

Nejvíce mu z letošního novoměstského světového poháru utkví v paměti vyrovnanost v short tracku i cross country elit.

„Buď to svědčí o tom, že se světový biking neuvěřitelně vyrovnává, nebo na tom také měla podíl i naše úprava trati. Zkrátili jsme nejdelší výjezd, a čím méně stoupání a těžkých kopců se vyskytuje na trati, tím je závod vyrovnanější do poslední chvíle,“ uvedl.

Osobně by byl Vaněk rád, kdyby se v příštích letech jely úvodní závody short tracku mužů a žen o den později, tedy místo pátku až v sobotu.

„Už jsme to tak chtěli letos, mezinárodní cyklistická federace nám ale řekla, že by to nevyhovovalo závodníkům,“ komentoval Vaněk. „My jsme se jich přitom ptali taky a říkali nám, že by to preferovali. Tak nevím, koho se ptali.“

Petr Vaněk se odkazuje na jiné sporty, v nichž jsou sportovci také v akci několik dní po sobě. „Podívejte se na Tour de France nebo třeba na biatlonisty, běžce na lyžích, ti taky závodí několik dní po sobě a zvládají to,“ komentuje šéf. Změna by podle něj prospěla divácké návštěvnosti.

O tom, zda se uskuteční světový pohár v Novém Městě i příští rok, zatím rozhodnuto není. „Pokud dostaneme výzvu ke kandidatuře, tak samozřejmě kandidovat budeme,“ dodal Vaněk.