Sněhu je dost, v Novém Městě před biatlonovým svátkem čekají na mráz

Čeští biatlonoví fanoušci vyhlížejí letošní Vánoce s daleko větší intenzitou než kdy předtím. Důvod je jasný. Těsně před Štědrým dnem si totiž budou moci v Novém Městě na Moravě užít další excelentní biatlonovou podívanou. Do Vysočina Areny se po dvou letech vrací závod Světového poháru.

„Víceméně všechny přípravy zatím běží podle plánu. Ještě uvidíme, jak se vyvine počasí, kdy budeme moci zavelet k samotné přípravě tratí,“ hlásil ředitel soutěží v Novém Městě na Moravě Vlastimil Jakeš.

Současné ještě pořád poměrně teplé počasí se podle něj pořadatelé snaží využít ke stavbě tribun. „Každý den teď pět až deset kamionů naváží sem do areálu kontejnery a další věci potřebné ke stavbě veškerého zázemí. Až pak začne být ošklivě, bude všechno podstatně horší,“ doplnil.

Zima se přibližuje

Na jednu stranu jsou zatím aktuální venkovní teploty příjemné, ovšem z hlediska pořádání ryze zimní sportovní akce zároveň také hrozí problémy. Nebo ne?

Biatlonová elita se bude vracet pravidelně Tři závody Světového poháru během tří sezon v řadě za sebou. Takový příslib mělo Nové Město na Moravě ze strany Mezinárodní biatlonové unie (IBU). A taková bude i realita. „Jako člen technické komise jsem byl u tvorby kalendáře. Samozřejmě musím být objektivní, na druhou stranu se snažím hájit zájmy českého biatlonu,“ přiznal Vlastimil Jakeš, ředitel soutěží v Novém Městě na Moravě.

Nejnovější zveřejněná podoba kalendáře mluví o tom, že na světový biatlon se do Vysočina Areny půjde nejen letos v prosinci, ale také v březnu 2020 a následně pak v únoru roku 2021. „Utváření kalendáře bylo tentokrát trochu složitější. Ve hře byly dvě verze. Jedna s Ruskem a druhá bez Ruska. A čekalo se jen na to, jaké budou další kroky ohledně navrácení plného členství v IBU a dalších práv,“ prozradil Jakeš. Nakonec tedy vyhrála varianta bez Ruska. Nové Město na Moravě už dlouhodobě patří mezi nejlepší pořadatele světových biatlonových akcí. A to včetně letní varianty. Není proto divu, že si vedení Českého biatlonu rozhodnutí IBU o rozdělení pořadatelství pochvaluje. „Ohromně to prospěje popularitě biatlonu. Byla to jedna z věcí, o kterou jsme hodně bojovali. Není jednoduché se prosadit, protože těch kandidátů na pořádání Světového poháru je čím dál víc. A tohle je důkaz, že se svěťáky v Novém Městě na Moravě povedly,“ nechal se slyšet sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.

„Pokud by muselo napadnout, tak bychom asi byli nervózní, ale s tím, že máme zásobník plný sněhu, je jen otázka času, kdy ho na tratě navezeme. A jestli to bude o týden dřív nebo déle, to už zase nehraje až takovou roli,“ vysvětloval Jakeš.

„Navíc nevím, jak kde jinde, ale u nás v Novém Městě zrovna žádné vedro není. Tady jsme už teď docela blízko k zimě,“ dodal s úsměvem. Uloženého sněhu mají v Novém Městě dostatek. „Neříkám, že úplně nadbytek, ale je ho víc, než potřebujeme,“ ujišťoval šéf novoměstských soutěží.

Zkušenosti z minulých let ukazují, že první mrazíky se většinou objeví na přelomu listopadu a prosince. „V tu dobu bychom si rádi něco nastříkali, speciálně na stadionu, kde jsou velké plochy. Pomohlo by nám to,“ svěřil se Jakeš, kterému v posledních dnech poměrně často volali trenéři české reprezentace s jedinou otázkou.

„Jelikož se vracejí někdy 22. listopadu z Finska, hledají možnost, kde si týden zalyžovat. Ptali se, kdy už budeme navážet,“ prozradil.

Vstupenky ještě jsou

Moc příznivou odpověď však Zdeněk Vítek od Vlastimila Jakeše neslyšel. „Nebyli jsme schopni mu nic slíbit. A jak to tak vypadá, tak ani nebudeme. Ne že bychom nechtěli, ale nejde to. Musí si holt zajistit jinou variantu,“ krčil rameny. „Když už totiž s navážením začneme, musíme to udělat celé. Nejde, že bychom zavezli jenom kousek,“ přidal vysvětlení.

A kolik lidí by letošní závody Světového poháru přímo v Novém Městě mohlo vidět? „Trochu jsme oproti minulým letům ubrali na kapacitě. Jednak z hlediska bezpečnosti, a také proto, abychom divákům zajistili dostatečné služby. Pochopili jsme, že nejde kapacitu nafukovat do nekonečna. Reálně se tak bavíme o nějakých dvanácti a půl tisících lidech přímo na stadionu a dalších až dvanácti tisících kolem tratí,“ oznámil Jakeš.