Past na Schurtera? V Novém Městě upravili trať Světového poháru

Čtyřikrát v Novém Městě na Moravě slavil vítězství ve Světovém poháru, navíc ve Vysočina Areně vyhrál i závod mistrovství světa. Švýcarský biker Nino Schurter poměrně suverénním způsobem vládne dosavadním elitním závodům horských kol v cross country v České republice. Pouze dvakrát (2011 a 2015) při Světovém poháru před sebe pustil jediného muže - domácího borce Jaroslava Kulhavého.

Čeští pořadatelé by rádi pomohli výraznou hegemonii šestinásobného mistra světa ze Švýcarka narušit. I proto se před dalším podnikem Světového poháru v Novém Městě na Moravě rozhodli upravit místní trať.

„Okruh jsme trošku zkrátili, dvě pasáže nebyly pro závodníky tak atraktivní,“ vysvětluje sportovně-technický ředitel závodu Lukáš Vlach. „Bikeři tak pojedou v každém závodě o okruh více.“ To je určitě vítaná změna i pro diváky. „Při průjezdu areálem i na trati je uvidí vícekrát,“ vysvětluje Vlach.

Nino Schurter a jeho triumfy v Novém Městě na Moravě.

Změny by mohly pomoct i českým borcům, včetně Kulhavého. „Zrovna s Jardou jsme okruh v pondělí projížděli a jemu se změny líbily. Hlavně zkrácení prvního kopce, který mu příliš neseděl,“ popisuje Vlach. „Zrušený Expert Climb 2 mu až tolik nevadil, ale nám strašně dělil závodní pole. V některých případech na tom byl Nino Schurter výrazně lépe než ostatní. Pak se nám v balíku závodníků dělala velká mezera a už to nebylo tolik zajímavé, jak bychom si představovali.“

Úpravy vítá i Kulhavý. „Určitě mi to pomůže. Ne že bych v těch výjezdech ztrácel, nějak jsem to vždycky zvládl. Ale vím, že kde je více techniky a méně prudkých a dlouhých výjezdů, sedí mi trať víc,“ přiznává dvojnásobný olympijský medailista. „Navíc i pro diváky to bude atraktivnější, protože vepředu pojede víc lidí. A to je správná cesta.“

Pořadatelé se však brání případným obviněním, že by chytané změny měly být určitou pastí na suverénního Schurtera. „Diváci chtějí vidět co nejvíce vepředu naše závodníky. Samozřejmě, pokud to jde, snažíme se jim pomoct. Ale Nino je na tom technicky a fyzicky velmi dobře. A dost těžko na něho něco vymyslíme,“ usmívá se Vlach.

Jaroslav Kulhavý (vpravo) a Nino Schurter na trati v Novém Městě na Moravě.

Nachystané změny však rozhodně nejsou letošní volbou. „Už jsem to klukům říkal dva tři roky zpátky,“ přiznává Kulhavý. „Jsou to věci, které nejsou hned. Že bychom se rozhodli, že něco uděláme, a před závody to změnili. To je vždycky běh na delší trať,“ vysvětluje Vlach.

Kromě organizátorů, závodníků a zástupců Mezinárodní cyklistické federace UCI k tomu totiž mají co říct také televize. „Musíme to vždycky nějak diplomaticky vyjednat na všechny strany,“ vysvětluje Vlach. „Hodně dáme i na Českou televizi, která nám tady každý rok zpracovává výstupy.“

Poradní hlas tak má i šéfkameraman České televize Pavel Brynych. „Několikrát se tady potkáme a snažíme se na závod koukat pohledem televizního diváka. Aby to, co uvidí v televizi, bylo hodně zajímavé,“ dodal Vlach.