Český volejbal změnil logo, chce zdůraznit svoji dynamiku

„Nová vizuální podoba ukazuje, jak se sami vidíme. Jsme silný, sebevědomý sport s historickou tradicí, ale také sport s vizí do budoucna a dynamickým rozvojem,“ řekl Marek Pakosta, který novou tvář svého sportu uvedl přesně rok od zvolení do funkce předsedy.

Logo má podobu písmene V, zároveň připomíná odražený míč po tvrdém úderu. Písmeno V odkazuje na slova “volejbal” a “vítězství”, odražený míč symbolizuje smeč a získaný bod.

V základní podobě je logo modro-červené na bílém pozadí, pro specifické podoby volejbalu vznikly barevné varianty. Pro plážový volejbal modro-žlutá, pro snow volejbal modrá se světlemodrou a dětský „barevný“ minivolejbal kombinuje pět různých barev, jež symbolizují jednotlivé kategorie.

Grafiku navrhlo grafické studio Dynamo Design, které připravilo podobné návrhy i pro Český florbal.

Novinkou jsou také reprezentační dvojzápasy, kterými chce český volejbal nalákat pražské publiku. V rámci svých zápasů v Evropské lize se pod stejnou střechou haly na Podvinném mlýně sejdou české reprezentantky s reprezentanty hned dvakrát. Ve středu 23. května se ženy utkají od 17 hodin se Španělskem a ve 20 na ně naváží muži soubojem proti Finsku. V sobotu 26. května se začíná o hodinu dříve, volejbalistky změří síly se Slovenskem a volejbalisté se postaví Španělsku.

Ve třech týdnech se odehrají základní skupiny obou soutěží, na které navazují závěrečné turnaje Final Four. Mužský turnaj se bude hrát v Karlových Varech a český tým má jistý přímý postup, ženy budou usilovat o kvalifikaci do Maďarska. „Finalisté obou turnajů se kvalifikují do baráže o postup do světové ligy,“ připomíná manažer reprezentací Miloslav Javůrek zajímavou motivaci.

Světová liga je po reformě téměř uzavřenou společností a hraje se pod jménem Liga národů. Cíl zaklepat na její brány stojí zejména před mužskou reprezentací, která má učast v evropském Final Four jistou a Evropská liga je pro ni jediným vrcholem této sezony. Kvalifikaci o ME se tým vyhne, účast si zajistil svými výkony na minulém šampionátu.

Na volejbalistky dvoudílná kvalifikace o postup na ME 2019 teprve čeká. Začínají v srpnu a rozhodující zápasy je čekají příští rok v březnu. „Věřím, že příští rok uvidíme na mistrovství Evropy oba naše celky,“ říká předseda Marek Pakosta.