Vzhůru k tenisovému trůnu. Djokovič předvádí útok, jaký svět neviděl

dnes 8:29

Už tak válí výrazně nad plán, ale když máte zrovna vítr v zádech, proč nedoletět co nejdál, že? A to až na vrchol. „Dostal jsem se do poměrně slušné pozice,“ říká Novak Djokovič. Slovo „slušné“ ale vše vystihuje jen velmi částečně. Srbský tenista momentálně zápolí na velkém turnaji v Šanghaji a může dokázat to, co ještě nikdo před ním.